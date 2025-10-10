Arranca la campaña micológica en el noroeste de Zamora con la concesión de permisos en 66 pueblos

El Parque Micológico "Montes del Noroeste Zamorano" abre la concesión de permisos de recolección de hongos y setas silvestres para la nueva temporada que se inicia con la campaña de otoño y se extenderá hasta el día 31 de julio de 2026 afectando a un total de 17 municipios con 66 pueblos: 36 de Aliste, Tábara y Alba; 20 de Sanabria-La Carballeda y 10 de Benavente-Los Valles.

Los aficionados, estudiosos o amantes de la micología pueden renovar automáticamente desde sus casas, a través de la plataforma web Micocyl.es, los permisos “Local” y “Vinculado”, en el caso de que ya lo hubieran obtenido en los dos últimos años. En el caso de no haberlo hecho antes deberán acudir presencialmente a alguno de los ayuntamientos de Montes del Noroeste Zamorano.

El Micocyl se gestiona a través de la Fundación Centro de Servicios de Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesfor) siendo los protagonistas y beneficiarios los habitantes del medio rural de las entidades propietarias de los montes productores de setas.

Tarifas

Las tarifas son las mismas para el Parque Micológico “Montes del Noroeste Zamorano” (50.001) como para el acotado micológico de ampliación del parque (ZA-50.024). Ambos territorios reconocen los mismos permisos al funcionar como una única zona regulada, por lo que no es necesario obtener un permiso para cada uno de ellos. Un único permiso permite recolectar en ambas zonas reguladas por el programa Micocyl de Zamora.

Este año, como principal novedad, el permiso de dos días tendrá un coste de 20 euros, siendo la única alternativa a la que podrán acceder los foráneos y que solo les permite la recolección de carácter recreativo.

El guarda mayo, Andrés Castaño, con un aficionado japonés en el parque micológico. / Ch. S.

Los empadronados en cualquiera de los 17 municipios integrados abonarán una cuota simbólica de 15 euros obteniendo a cambio un permiso para una recolección, ya sea recreativa o comercial, que les permitirá poder recolectar hasta 100 kilogramos de setas por día, ya sea para consumo propio o para venta a plantas comercializadoras.

Estos son los municipios integrados en Montes del Noroeste Zamorano y su ampliación cuyos empadronados tienen derecho a dicha la tarifa “Local”: Riofrío (con 4 pueblos), Ferreruela (3), Trabazos (5), San Vitero (5), Viñas (4), Rabanales (6), San Vicente de la Cabeza (4), Manzanal del Barco (1) y Losacino (4) de Aliste, Tábara y Alba; Espadañedo (6), Asturianos (8), Pedralba de la Pradería (5) y Peque (1) de Sanabria-La Carballeda; y San Pedro de Ceque (1) Santibáñez de Vidriales (8), Brime de Sog (1 ) de Benavente-Los Valles.

Derechos y deberes

Los recolectores “vinculados” tendrán derecho al permiso “comercial”, abonando una tarifa 50 euros anuales, más cara que los inscritos en el padrón, que le darán derecho a recoger hasta 100 kilos de setas diarios.

Si optan por el “recreativo”, con 25 euros de coste, el límite se sitúa en solo 5 kilos por persona y día. Se considerará Vinculado a cualquier persona que hubiera nacido en alguno de los pueblos del parque o que tengan algún familiar de primer grado (padres, suegros, hijos, yernos y nueras) en alguno de los municipios acodados.

Vinculados serán también quienes posean alguna propiedad dentro del territorio de Montes del Noroeste Zamorano lo cual podrán demostrar con algún resguardo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) o del abastecimiento domiciliario de agua.

Sus familiares en primer grado también serán considerandos vinculados. En ningún caso se considerarán vinculados a sus abuelos, nietos, hermanos y cuñados (segundo grado); ni a tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos (tercer grado).

Terrenos del parque micológico "Montes del Noroeste Zamorano" / Ch. S.

Todos los Montes de Utilidad Pública integrados están señalizados con tablillas en las que figura el código PMZA-50.001 y los del acotado de ampliación con el código ZA-50.024. Desde Micocyl se recomienda usar la App Micocyl (gratuita en Gogle Play Store) que, de forma intuitiva, proporciona la información más precisa de la ubicación del recolector en el mapa, además de que le alertará con un pitido si accede o sale de un acotado o parque del Micocyl.

Fundación Cesefor

El programa Micocyl, impulsado por la Fundación Cesefor, está presente estos días en la Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos “Ecocultura” de Zamora”, del 10 al 12 de octubre, con vistas a dar a conocer su red de parques donde se gestionan más de 300.000 hectáreas que han sido certificadas como superficie ecológica para la recolección de setas silvestres.

El objetivo será difundir un modelo ejemplar de gestión micológica en la región además de revalorizar las setas silvestres mediante la promoción de sellos de calidad como el etiquetado ecológico y la marca de garantía “Setas de Castilla y León”, aparte de subrayar su compromiso con una producción de alimentos de origen forestal que sea respetuosa con el medio ambiente.

Micocyl es una iniciativa promovida por la Junta de Castilla y León, instituciones provinciales (entre ellas laDiputaciónn de Zamora) y 32 ayuntamientos de la región, basada en una mejora progresiva de la gobernanza de todo el sector para optimizar la gestión y la revalorización del recurso micológico.

Se trata de un programa nacido de la I+D+I basado en un sistema solidario de regulación a través de permisos de recolección, compatible con el desarrollo micoturístico y micoagroalimentario de los terrenos rurales forestales

Sus cinco ejes fundamentales son la investigación para el conocimiento del recurso micológico y su gestión sostenible; la planificación y regulación de la recolección y la comercialización de los hongos silvestres comestibles; la formación y profesionalización del sector del aprovechamiento micológico; y el desarrollo del micoturismo y la truficultura en el medio rural.