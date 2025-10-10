14 placas solares asegurarán la autonomía del albergue de peregrinos de Tábara

El albergue municipal los beatos de Tábara contará con autonomía energética gracias a la instalación de 14 placas solares subvencionadas por la asociación American Pilgrims y el consistorio municipal.

La ayuda aprobada, por un importe de 10.000 dólares, permitirá cubrir alrededor del 80% de la inversión total del proyecto, siendo el montante restante asumido por el Ayuntamiento de Tábara. A la instalación de placas de gran tamaño se sumará un cuadro que permitirá distribuye esta energía para las diferentes tomas que precisen estar conectadas a la electricidad, asegurando así la energía necesaria para cubrir las necesidades de los peregrinos.

American Pilgrims, es una asociación de peregrinos de Estados Unidos que cuenta con un importante número de socios en todo el territorio en el que están implantados. Las cuotas y aportaciones de estos socios le aseguran una economía saneada gracias a la cual han impulsado unas subvenciones, exclusivamente destinadas para los albergues de acogida tradicional.

Estas subvenciones, cuya partida se incrementa de manera anual, permiten cubrir las necesidades más imperiosas que estos albergues tienen para su correcto funcionamiento. Hace unos años, la asociación estadounidense ofrecía 5.000 dólares para subsanar aquellas deficiencias que los albergues pudieran presentar, una cuantía que en la actualidad se eleva hasta los 10.000 dólares.

Para su aceptación los proyectos deben estar debidamente documentados para albergues en régimen de acogida tradicional.

Este tipo de ayudas brindan una importante protección financiera a estos espacios sin ánimo de lucro que en su día fueron -en su mayoría- cedidos a asociaciones para mantener y preservar la peregrinación, "aunque los medios con los que se contaba eran muy escasos y en ocasiones, no llegaban a cubrir las necesidades que muchos albergues estaban teniendo".