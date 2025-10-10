14 placas solares asegurarán la autonomía del albergue de peregrinos de Tábara
La asociación American Pilgrims impulsará el proyecto de eficiencia energética de las instalaciones con una ayuda de 10.000 dólares
E. V.
El albergue municipal los beatos de Tábara contará con autonomía energética gracias a la instalación de 14 placas solares subvencionadas por la asociación American Pilgrims y el consistorio municipal.
La ayuda aprobada, por un importe de 10.000 dólares, permitirá cubrir alrededor del 80% de la inversión total del proyecto, siendo el montante restante asumido por el Ayuntamiento de Tábara. A la instalación de placas de gran tamaño se sumará un cuadro que permitirá distribuye esta energía para las diferentes tomas que precisen estar conectadas a la electricidad, asegurando así la energía necesaria para cubrir las necesidades de los peregrinos.
American Pilgrims, es una asociación de peregrinos de Estados Unidos que cuenta con un importante número de socios en todo el territorio en el que están implantados. Las cuotas y aportaciones de estos socios le aseguran una economía saneada gracias a la cual han impulsado unas subvenciones, exclusivamente destinadas para los albergues de acogida tradicional.
Estas subvenciones, cuya partida se incrementa de manera anual, permiten cubrir las necesidades más imperiosas que estos albergues tienen para su correcto funcionamiento. Hace unos años, la asociación estadounidense ofrecía 5.000 dólares para subsanar aquellas deficiencias que los albergues pudieran presentar, una cuantía que en la actualidad se eleva hasta los 10.000 dólares.
Para su aceptación los proyectos deben estar debidamente documentados para albergues en régimen de acogida tradicional.
Este tipo de ayudas brindan una importante protección financiera a estos espacios sin ánimo de lucro que en su día fueron -en su mayoría- cedidos a asociaciones para mantener y preservar la peregrinación, "aunque los medios con los que se contaba eran muy escasos y en ocasiones, no llegaban a cubrir las necesidades que muchos albergues estaban teniendo".
- Un municipio de Zamora habilita un 'refugio' para el descanso de la Guardia Civil
- Amplían con placas solares un parque eólico en Zamora: el pueblo aspira a ser uno de los ayuntamientos más ricos de España
- El pueblecito de Zamora que hace 465 millones de años tenía mar y playa
- Ganaderos afectados por los incendios de Sanabria tendrán que devolver los bebederos para animales
- El sorprendente hallazgo junto a un contenedor en Torremolinos: Un pueblo de Sayago recupera un 'tesoro
- Un pequeño pueblo de Zamora evoca sus recuerdos más dulces con la apertura de un nuevo museo
- Un pueblo de Sayago, sede de un encuentro sobre el proyecto que quiere repoblar Zamora a través del empleo
- Caos en este municipio de Zamora: Quejas vecinales por la acumulación de 'trastos' en la calle