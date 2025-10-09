Los tejados de las iglesias de Valer y Fradellos se restaurarán en 2026

Las parroquias de Santa Eulalia de Mérida de Valer de Aliste y San Miguel Arcángel de Fradellos afrontarán a lo largo del próximo año las obras de restauración y mejora de las cubiertas de sus iglesias para erradicar las goteras y las humedades producidas en épocas de lluvias y que están poniendo en grave peligro a corto y medio plazo la estructura e integridad de ambos templos.

Ambas iglesias, con graves deficiencias estructurales, pertenecen a la Unidad de Acción Pastoral de Valer (Gallegos del Río, Flores, Domez, Bercianos, Puercas y Fradellos), que tiene a su cargo el sacerdote de orígenes alistanos José Alberto Sutil Lorenzo.

La Diputación de Zamora, que preside Javier Faúndez Domínguez, y el Obispado, que tiene al frente al obispo Fernando Valera Sánchez, las han incluido en el Convenio de Colaboración 2025-2026 para la conservación y reparación de iglesias que ascenderá en su conjunto a 299.743 euros. De esta cantidad, 166.000 euros (55%) aportará la institución provincial y 133.743 (45%) la Diócesis. Esta inversión incluye además de Valer y Fradellos, la de Revellinos de Campos.

Las actuaciones contarán con la colaboración de los Ayuntamientos de Gallegos del Río y Rabanales, cuyas Corporaciones Municipales presiden respectivamente los alcaldes Pascual Blanco Martín y Santiago Moral Matellán. En la tramitación ha sido vital el trabajo de los dos alcaldes pedáneos: Esther Ribera Blanco de Valer y Agustín Gabella Martín de Fradellos.

Estructura de madera en la iglesia de Fradellos. | CH. S.

En el caso concreto de la iglesia de Santa Eulalia de Mérida de Valer se tratará de adecentar el templo los más posible. En primer lugar, se actuará en el tejado y en los falsos techos, así como en la colocación de unos canalones, de los que ahora carece. Originalmente el tejado era de teja árabe y en los años setenta se cambió a la plana que ahora deberá volver a cambiarse en su totalidad.

En segundo lugar, se actuará en los zócalos interiores que acumulan humedades (a causa en parte de no contar con canalones saltando el agua a la pared) y en tercer lugar en las medidas de seguridad que hay que implementar pues la legislación actual no es la de los años sesenta en que se construyó. Se trata de un templo de grandes dimensiones con cubierta a cuatro aguas en la capilla y a dos el resto.

La iglesia de San Miguel Arcángel de Fradellos tiene su principal deficiencia también en el tejado que, dado su lamentable estado, cuando llueve mucha del agua cae al interior, por lo cual se va a acometer una obra considerada de máxima urgencia. En sus orígenes contaba con teja alistana tipo árabe (curva) pero allá por los años noventa del pasado siglo XX, siendo párroco José de la Prieta, se cambió la cubierta utilizando el constructor teja traída desde Portugal, que era de muy mala calidad, descascarillándose poco a poco y dando origen a numerosas goteras. La zona más dañada es la de la zona norte. Se trata de una iglesia antigua donde el tejado se asienta sobre "chilla" (tablas de madera) y vigas de árboles.

José Alberto Sutil Lorenzo, cuyo padre es de Fradellos, otro de los artífices de las restauraciones, agradece el gran esfuerzo que van a hacer el Obispado de Zamora a través de las parroquias de Valer y Fradellos y Diputación Provincial, con la colaboración de ambos ayuntamientos de Gallegos del Río y Rabanales "entre todos vamos a intentar dejar ambas iglesias en condiciones".

Iglesia de Santa Eulalia de Mérida en Valer. | CH. S.

Dada la fuerte inversión, en ambos casos se aceptarán donativos particulares de los devotos y feligreses y no se descarta como otra alternativa abrir una campaña de micro mecenazgo auspiciada por la Fundación ZamorArte como ya se ha hecho en Villalpando o en Moreruela.