Aliste
Los tejados de las iglesias de Valer y Fradellos se restaurarán en 2026
Las obras de máxima urgencia permitirán eliminar humedades y goteras n Se admitirán donaciones de particulares
Las parroquias de Santa Eulalia de Mérida de Valer de Aliste y San Miguel Arcángel de Fradellos afrontarán a lo largo del próximo año las obras de restauración y mejora de las cubiertas de sus iglesias para erradicar las goteras y las humedades producidas en épocas de lluvias y que están poniendo en grave peligro a corto y medio plazo la estructura e integridad de ambos templos.
Ambas iglesias, con graves deficiencias estructurales, pertenecen a la Unidad de Acción Pastoral de Valer (Gallegos del Río, Flores, Domez, Bercianos, Puercas y Fradellos), que tiene a su cargo el sacerdote de orígenes alistanos José Alberto Sutil Lorenzo.
La Diputación de Zamora, que preside Javier Faúndez Domínguez, y el Obispado, que tiene al frente al obispo Fernando Valera Sánchez, las han incluido en el Convenio de Colaboración 2025-2026 para la conservación y reparación de iglesias que ascenderá en su conjunto a 299.743 euros. De esta cantidad, 166.000 euros (55%) aportará la institución provincial y 133.743 (45%) la Diócesis. Esta inversión incluye además de Valer y Fradellos, la de Revellinos de Campos.
Las actuaciones contarán con la colaboración de los Ayuntamientos de Gallegos del Río y Rabanales, cuyas Corporaciones Municipales presiden respectivamente los alcaldes Pascual Blanco Martín y Santiago Moral Matellán. En la tramitación ha sido vital el trabajo de los dos alcaldes pedáneos: Esther Ribera Blanco de Valer y Agustín Gabella Martín de Fradellos.
En el caso concreto de la iglesia de Santa Eulalia de Mérida de Valer se tratará de adecentar el templo los más posible. En primer lugar, se actuará en el tejado y en los falsos techos, así como en la colocación de unos canalones, de los que ahora carece. Originalmente el tejado era de teja árabe y en los años setenta se cambió a la plana que ahora deberá volver a cambiarse en su totalidad.
En segundo lugar, se actuará en los zócalos interiores que acumulan humedades (a causa en parte de no contar con canalones saltando el agua a la pared) y en tercer lugar en las medidas de seguridad que hay que implementar pues la legislación actual no es la de los años sesenta en que se construyó. Se trata de un templo de grandes dimensiones con cubierta a cuatro aguas en la capilla y a dos el resto.
La iglesia de San Miguel Arcángel de Fradellos tiene su principal deficiencia también en el tejado que, dado su lamentable estado, cuando llueve mucha del agua cae al interior, por lo cual se va a acometer una obra considerada de máxima urgencia. En sus orígenes contaba con teja alistana tipo árabe (curva) pero allá por los años noventa del pasado siglo XX, siendo párroco José de la Prieta, se cambió la cubierta utilizando el constructor teja traída desde Portugal, que era de muy mala calidad, descascarillándose poco a poco y dando origen a numerosas goteras. La zona más dañada es la de la zona norte. Se trata de una iglesia antigua donde el tejado se asienta sobre "chilla" (tablas de madera) y vigas de árboles.
José Alberto Sutil Lorenzo, cuyo padre es de Fradellos, otro de los artífices de las restauraciones, agradece el gran esfuerzo que van a hacer el Obispado de Zamora a través de las parroquias de Valer y Fradellos y Diputación Provincial, con la colaboración de ambos ayuntamientos de Gallegos del Río y Rabanales "entre todos vamos a intentar dejar ambas iglesias en condiciones".
Dada la fuerte inversión, en ambos casos se aceptarán donativos particulares de los devotos y feligreses y no se descarta como otra alternativa abrir una campaña de micro mecenazgo auspiciada por la Fundación ZamorArte como ya se ha hecho en Villalpando o en Moreruela.
El templo de Valer data de 1963
La iglesia de Santa Eulalia de Mérida de Valer de Aliste es relativamente moderna pues fue consagrada y abierta al culto hace sólo 62 años, el día 17 de septiembre de 1963, siendo Obispo de la Diócesis de Zamora Eduardo Martínez y párroco Antonio Campo González, un religioso nacido en Losacio que había llegado al pueblo en 1961.
Fue aquel un día grande asistiendo los curas de las parroquias de Gallegos del Río, Domez de Alba, Lober, Samir de los Caños, Alcañices, Matellanes, Rabanales, Gallegos del Campo, Mahíde, Sarracín y Bercianos, así como los claretianos Juan Casado e Isidro Sanabria entonces misioneros el primero en Filipinas donde murió y el segundo en Venezuela, así como el padre Ferreras.
Las obras habían dado comienzo el día 3 de agosto de 1962 siendo cura Antonio Campo González y alcalde Victoriano Santos Sanabria y concejal del Ayuntamiento de Gallegos del Río Valeriano Sanabria. Las obras se extendieron a lo largo de trece meses no terminándose hasta el día 8 de septiembre de 1962 (Natividad de la Virgen). Justo en las vísperas de las fiestas de Santa Eulalia (10 y 11) con lo cual las misas ese año aún tuvieron lugar en las nuevas escuelas de "La Portilla".
El ciclo de las obras se extendió a tres años diferentes. El último niño bautizado en la antigua iglesia de "Las Cortinicas", afueras del pueblo, en la margen izquierda del río Frío, fue Julián Silva López (hijo de Atilano y Brigida) en septiembre de 1961.
Derruida ya la iglesia para reutilizar las piedras, nacía Sebastián Calvo Baz (hijo de Felipe y Justa) que al no haber templo fue el último bautizado en la antigua ermita de Los Mártires (San Fabián y San Sebastián) que acto seguido era derruida pues su solar justo a orillas del río Frío lo ocupa parte de la nueva iglesia. Los actos religiosos fueron traslados a las escuelas y allí fue bautizado Eduardo Santos Lorenzo (hijo de Lorenzo y Laura). El primer bautismo en la nueva iglesia fue el de Puri Blanco Casado (hija de Enrique y de Pura).
Fue la iglesia de Valer uno de los primeros experimentos del "Cura Constructor" (Laureano de Fonfría), antes de colgar la sotana, siendo conscientes desde el primer momento los feligreses de su deficiente construcción. En sólo 63 años de vida ha vivido ya siete restauraciones, la última en 2023 para liberar la pared exterior del lucido de cemento, más que la antigua construida en el siglo XV durante sus más de quinientos años de servicio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los 61 caminos rurales aslfaltados que serán reparados hasta 2027: consulta el listado
- El pueblecito de Zamora que hace 465 millones de años tenía mar y playa
- El sorprendente hallazgo junto a un contenedor en Torremolinos: Un pueblo de Sayago recupera un 'tesoro
- Un pequeño pueblo de Zamora evoca sus recuerdos más dulces con la apertura de un nuevo museo
- Muere una mujer en un accidente de tráfico en Cubillos: heridas dos niñas de 5 y 7 años y un hombre de 48 años
- Un pueblo de Sayago, sede de un encuentro sobre el proyecto que quiere repoblar Zamora a través del empleo
- Robleda-Cervantes llora la inesperada pérdida del histórico concejal Domingo Ferrero Rodríguez
- El cereal afronta su tercera campaña a pérdidas: 'Es una situación insostenible