La red móvil en este pueblo de Zamora, a la espera de acometida eléctrica

Santa Clara de Avedillo dejará de ser un municipio desconectado. El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha asegurado que la antena de telecomunicaciones que proporcionará cobertura móvil permitirá entrará en servicio una vez se realice la acometida eléctrica.

Así lo ha confirmado durante su visita a la localidad acompañado por el jefe provincial de la Inspección de Telecomunicaciones, Isidro del Agua. Los vecinos y el alcalde municipal, Manuel Valcarcel Yeguas, les han trasladado la problemática que persiste desde hace más de dos años, cuando dejó de funcionar el repetidor situado en pleno casco urbano.

Aunque el municipio cuenta con banda ancha de ultra rápida velocidad >100Mb desde 2020, la red móvil dependía de la antena de telecomunicaciones construida hace más de año y medio en el camino hacia Corrales. Desde la subdelegación avanzan que "se han realizado todas las actuaciones necesarias para restablecer el servicio" 4G y 5G que a día de hoy "solamente está pendiente de acometida eléctrica".

Ángel Blanco y el jefe provincial de la Inspección de Telecomunicaciones visitan Santa Clara de Avedillo ante los problemas de cobertura móvil / Cedida

Las previsiones estiman que el servicio pueda ponerse en funcionamiento "a la mayor brevedad posible", en línea con las estimaciones realizadas por Telefónica. En declaraciones a este medio, confiaba en que la nueva antena esté operativa "a lo largo del mes de octubre o noviembre como máximo" al tiempo que apuntaba a la complejidad del proyecto y los permisos oficiales.

El subdelegado ha recordado la obligación de "dar soluciones" o "mediar" cuando no son competencias directas del Gobierno de España para lograr resolver un "problema que estaba enquistado".

Los vecinos llevan años reivindicando el derecho a contar con conexión, un indispensable a día de hoy no solo a la hora de realizar gestiones diarias para los vecinos, sino también para localizar a la población mayor cuando sale de casa así como para mantener en activo los numerosos negocios locales.