De pueblo de emigrantes a pueblo de acogida: Fermoselle vuelve a crecer con la llegada de más extranjeros

La Raya, desierto demográfico por excelencia en el panorama nacional con apenas 8 habitantes por kilómetro cuadrado, se ha convertido en una oportunidad de empleo, también de una nueva vida para quienes buscan asentarse en el medio rural y cubrir las necesidades de una población envejecida. Con este objetivo nace el proyecto transfronterizo "Reto Raya" que ha encontrado en Fermoselle la garantía de éxito gracias a la extensa comunidad inmigrante asentada en los últimos años.

Con un censo de 1.151 habitantes, la villa sayaguesa cuenta con cerca del 15% de población extranjera encabezada por la comunidad venezolana, cubana y chilena, entre otras nacionalidades. Una garantía para aquellos sectores más ávidos de mano de obra como es el de los cuidados y al que se dirige este proyecto bajo la labor coordinadora de la Fundación Intras. También de la construcción que "no da abasto" o en la hostelería, tal y como reconoce el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo.

En este contexto, Adrián Álvarez, director provincial de Intras, expresa su deseo de que ese acompañamiento derive en nuevos trabajadores de atención a domicilio, aunque "obviamente sin cerrar ninguna puerta" a otras oportunidades laborales. Solo en Fermoselle, el apoyo de esta comunidad ha permitido mantener abierto el supermercado y la piscina de verano.

Como epicentro de este proyecto cofinanciado por la Unión Europea dentro del Programa Interreg España-Portugal (Poctec) 2021-2027, la villa se convertía ayer en el escaparate hispanoluso de la revitalización rural y revulsivo laboral . El Ayuntamiento abría sus puertas a una jornada inaugurada por Sara Fernández, gerente territorial de Servicios Sociales; Ramiro Silva, vicepresidente de la Diputación de Zamora y José Manuel Pilo.

Público asistente a la jornada impartida en Fermoselle. / E. V.

Bajo el título "Del reto a la oportunidad:personas, comunidad y empleo frente al reto demográfico", el encuentro reunió a expertos de la UNED y la USAL, profesionales sociosanitarios, técnicos de servicios sociales y personas que han decidido asentarse en la frontera rayana para hablar de las oportunidades laborales que ofrece el sector cuidados.

Solo en la parte portuguesa, entre el 20 y el 30% de la población es senior, según avanzaba Ana Reis de CIM Douro - Comunidade Intermunicipal do Douro, uno de los miembros del consorcio junto a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, Intras y la asociación Asproder. El proyecto se implementa en ambos lados de la Raya, si bien España lleva la delantera frente al país vecino que ha visto retrasados sus proyectos piloto por la logística de los comicios legislativos de mayo.

Incide Reis en la necesidad atraer a trabajadores especializados en ofrecer una atención física, pero especialmente "emocional, dado que muchos de ellos no cuentan con una red de apoyo familiar que les permita estar acompañados o mantener una interacción social".

Ejemplo de éxito

Para José Manuel Pilo, "Fermoselle se ha convertido en el epicentro de un programa de repoblación que venimos demandando desde hace mucho tiempo". El llamamiento a la comunidad venezolana vino impulsada hace tres años de la mano Jesús Alemán, represaliado del régimen de Nicolás Maduro y coordinador de la Fundación Talento 58. El éxito de la experiencia piloto se ha extendido ahora a otros municipios de la provincia en colaboración con la Diputación de Zamora, mientras que en Fermoselle ha sido Intras quien se ha sumado a la labor.

La villa vive un apogeo económico "y se encuentra en condiciones de absorber toda esa mano de obra que está llegando", lo que ha permitido poner freno a la tendencia descendente que se venía anotando hasta la pandemia.

Lamenta Pilo "la falta de interés" a la hora de dar respuesta a la escasez de viviendas y destaca la "infrautilización" de los dos bloques de apartamentos del cuartel de la Guardia Civil. Hace un año, con motivo del día del Pilar, ya reivindicó la necesidad de convertir las antiguas casas de los agentes y sus familias en un parque de vivienda pública tras 30 años de abandono. "Si una familia tiene trabajo y no tiene vivienda mal, pero al contrario viene a ser lo mismo", resume.