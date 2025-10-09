Nuevo paquete de ayudas para los afectados por los incendios de Zamora: Estos son los beneficiarios

Hasta los dos millones de euros, la consejería de Agricultura de la Junta ampliará el crédito destinado a sufragar los gastos derivados del abastecimiento de alimento y agua a los ganaderos afectados por los incendios, establecido inicialmente en 500.000 euros.

El dinero destinado a estas ayudas ha servido hasta el momento para que la Junta, a través de la encomienda realizada a la empresa Tragsa, haya suministrado casi ocho millones de kilogramos de comida y 240.000 litros de agua a más de 600 ganaderos y apicultores de las provincias de Zamora, Ávila, León, Palencia, y Salamanca, beneficiando a 60.000 cabezas de ganado y 14.700 colmenas.

La medida se enmarca en las acciones promovidas por la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el marco del plan de recuperación de los municipios afectados por los incendios.

Apoyo al sector

Además, ya están en marcha las ayudas destinadas a la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios; las dirigidas a sufragar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena; las promovidas para que los agricultores, ganaderos o apicultores afectados puedan reconstruir las instalaciones dañadas; o las puestas en marcha para que los municipios muestren su interés en la construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero.

Al margen de las citadas, la Junta ha aprobado ayudas mínimas de 5.500 euros para 637 agricultores y ganaderos afectados por los incendios por un montante global de 3,47 millones.

Actuaciones hidrológico-forestales

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión total de 4.920.000 euros destinada a la contratación de actuaciones hidrológico-forestales en los terrenos afectados por los incendios forestales de Anllares (1.140.000 euros), de Yeres (2.350.000 euros) y de Fasgar-Igüeña (930.000 euros), todos ellos en la provincia de León, y de Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón (500.000 euros) en Zamora.

Autónomos y Pymes

De otro lado, la consejería de Economía ha dado luz verde a la solicitud de 41 nuevas ayudas (34 en León, 1 en Salamanca y 6 en la provincia de Zamora) por valor de 225.500 euros en el marco de la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas por los incendios forestales en el verano de 2025.

Con la aprobación de este séptimo bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 324 solicitudes, de autónomos y Pymes por valor de 1.782.000 euros.

Familias desalojadas

En el Consejo de Gobierno, la Junta también ha autorizado a la concesión directa de 293 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios, seis días después de que se abriera el plazo de solicitud.