La Junta acerca a 28 alcaldes zamoranos el proyecto de construcción de balsas

Alcaldes de 28 municipios de la provincia de Zamora han conocido los pormenores del proyecto de construcción de balsas en materia de prevención de incendios. Unas actuaciones que permitirán no solo mejorar las labores de lucha ante posibles fuegos, sino también asegurar el abastecimiento ganadero de reses en régimen de extensivo.

El director general de Desarrollo Rural, Jorge Izquierdo, trasladaba este miércoles los detalles del proyecto a los responsables municipales de Alcubilla de Nogales, Ayoó de Vidriales, Brime de Sog, Cobreros, Cubo de Benavente, Ferreras de Arriba, Ferreruela de Tábara, Fuente Encalada, Galende, Gallegos del Río, Hermisende, Losacio, Molezuelas de la Carballeda, Pias, Porto, Puebla de Sanabria, Requejo, Riofrío de Aliste, Rosinos de la Requejada, San Justo, San Pedro de Ceque, Santibáñez de Vidriales, San Vicente de la Cabeza, Tábara, Trefacio Uña de Quintana, Vegalatrave y Villageriz de Vidriales.

Durante el encuentro se ha detallado el procedimiento habilitado por la Junta de Castilla y León para que los ayuntamientos afectados por los grandes incendios del verano manifiesten su interés en disponer de estas infraestructuras, mediante un formulario disponible en la web institucional hasta el próximo 31 de octubre.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de un acuerdo plenario que respalde la iniciativa y ponga a disposición de la Junta los terrenos donde sea viable ejecutar la construcción.

Esta actuación forma parte de la medida 23 de los compromisos incluidos en el Plan de Recuperación de los municipios afectados por los incendios, que contempla la construcción de balsas siguiendo un modelo estándar, con una capacidad máxima de 12.000 metros cúbicos y dotadas de impermeabilización y revegetación de taludes para garantizar su durabilidad y funcionalidad.

En palabras del director de Desarrollo Rural, estas infraestructuras permitirán garantizar el suministro de agua a explotaciones ganaderas en régimen extensivo y, al mismo tiempo, reforzar la capacidad de respuesta ante los incendios.

Asimismo, se ha recordado que los municipios interesados deben contar con explotaciones ganaderas registradas en el REGA y cumplir los criterios de superficie mínima de pastizal y forestal arbustiva o arbolada para poder acogerse a esta medida.