Fiesta de la Vendimia en El Pego: programa completo de actividades

El municipio exalta su tradición vitivinícola con concursos, la tradicional pisada de uvas, música o la visita a una bodega

Vendimiadores recolectan uva en El Pego en una pasada campaña de vendimia.

Vendimiadores recolectan uva en El Pego en una pasada campaña de vendimia. / J. L.F. (Archivo)

M. J. Cachazo

El Pego exaltará este sábado 11 de octubre su extensa tradición vitivinícola con una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia, para la que el Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación y Caja Rural, ha cerrado un amplio programa de actividades.

La fiesta será inaugurada a las 11.45 horas con la concentración de cuadrillas de vendimiadores, que dará paso a la presentación de las cestas típicas de la vendimia.

A las 12.45 horas dará comienzo el concurso de cestas y entrega de premios y, posteriormente, se celebrará la tradicional pisada de uvas para los más pequeños.

Cartel promocional de la Fiesta de la Vendimia que se celebrará en El Pego

Cartel promocional de la Fiesta de la Vendimia que se celebrará en El Pego / Cedida

Los participantes en la fiesta compartirán, a partir de las 14.30 horas, una caldereta de carne con patatas. Ya por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de atracciones hinchables, mientras que los adultos que se inscriban previamente visitarán las instalaciones de Bodegas Díscolo.

La fiesta proseguirá con el concurso de bota de vino, que dará paso a la actuación de Luis Antonio Pedraza y Maxi Delgado, que presentarán a los vecinos de El Pego y visitantes su espectáculo musical "En clave de folk".

La jornada será clausurada con la tradicional de cena de cuadrillas en sus respectivas bodegas y con una sesión musical a cargo del Dj Mario Salcedo.

