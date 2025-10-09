La comarca de Tierra de Campos, en vilo durante toda la noche por un incendio en un terreno agrícola

Aunque el mes de octubre comenzó hace ya más de una semana, Zamora aún no se libra de tener algún que otro susto por los incendios. Durante la última madrugada, ha sido la comarca de Tierra de Campos la que se ha despertado sobresaltada por un fuego en uno de sus municipios, concretamente en Revellinos. Según han explicado fuentes institucionales, este incendio se inició alrededor de las 02:45 de la noche, obligando a acudir a la zona a diversos medios de extinción. Tras un arduo trabajo, las labores realizadas por el operativo dieron sus frutos y se pudo dar por sofocado antes incluso de los primeros rayos de sol.

Hasta este pequeño municipio del noreste zamorano se trasladaron bomberos de la Mancomunidad Tierra de Campos y diversos medios de la Junta de Castilla y León, además de agentes de la Guardia Civil. Según las primeras estimaciones, el fuego habría calcinado alrededor de dos hectáreas de terreno agrícola, sin haber puesto en peligro en ningún momento a los habitantes de Revellinos o el resto de pueblos de la comarca. Cabe recordar que la Época de Peligro Alto por incendios, decretada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; seguirá activa hasta el próximo domingo, 12 de octubre.