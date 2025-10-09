La comarca de Tierra de Campos, en vilo durante toda la noche por un incendio en un terreno agrícola
El fuego, que se desató de madrugada, obligó a movilizar numerosos medios de extinción provinciales y autonómicos
Aunque el mes de octubre comenzó hace ya más de una semana, Zamora aún no se libra de tener algún que otro susto por los incendios. Durante la última madrugada, ha sido la comarca de Tierra de Campos la que se ha despertado sobresaltada por un fuego en uno de sus municipios, concretamente en Revellinos. Según han explicado fuentes institucionales, este incendio se inició alrededor de las 02:45 de la noche, obligando a acudir a la zona a diversos medios de extinción. Tras un arduo trabajo, las labores realizadas por el operativo dieron sus frutos y se pudo dar por sofocado antes incluso de los primeros rayos de sol.
Hasta este pequeño municipio del noreste zamorano se trasladaron bomberos de la Mancomunidad Tierra de Campos y diversos medios de la Junta de Castilla y León, además de agentes de la Guardia Civil. Según las primeras estimaciones, el fuego habría calcinado alrededor de dos hectáreas de terreno agrícola, sin haber puesto en peligro en ningún momento a los habitantes de Revellinos o el resto de pueblos de la comarca. Cabe recordar que la Época de Peligro Alto por incendios, decretada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; seguirá activa hasta el próximo domingo, 12 de octubre.
- Estos son los 61 caminos rurales aslfaltados que serán reparados hasta 2027: consulta el listado
- Un municipio de Zamora habilita un 'refugio' para el descanso de la Guardia Civil
- El pueblecito de Zamora que hace 465 millones de años tenía mar y playa
- Ganaderos afectados por los incendios de Sanabria tendrán que devolver los bebederos para animales
- El sorprendente hallazgo junto a un contenedor en Torremolinos: Un pueblo de Sayago recupera un 'tesoro
- Un pequeño pueblo de Zamora evoca sus recuerdos más dulces con la apertura de un nuevo museo
- Un pueblo de Sayago, sede de un encuentro sobre el proyecto que quiere repoblar Zamora a través del empleo
- Robleda-Cervantes llora la inesperada pérdida del histórico concejal Domingo Ferrero Rodríguez