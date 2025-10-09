Apoyo a los ganaderos de Zamora obligados a devolver bebederos: Piden la anulación de la exigencia

La organización agraria UCCL-Zamora ha remitido a la consejería de Agricultura de la Junta una batería de medidas que es preciso adoptar con urgencia para minimizar los daños provocados por los devastadores incendios que durante el pasado verano afectaron a la provincia.

En el escrito, UCCL-Zamora, recuerda que los incendios no solo arrasaron miles de hectáreas de terreno agrícola y pastos, que "son fundamentales para la actividad ganadera", ya que también han supuesto "una amenaza directa" al sustento y la continuidad de muchas explotaciones familiares".

Tras los incendios, la organización agraria ha mantenido diversas asambleas con los ganaderos y agricultores de la provincia afectados para recoger sus inquietudes y necesidades "más inmediatas". Fruto de este diálogo directo, UCCL ha recogido diversas propuestas, que ha remitido la consejería de Agricultura para su materialización urgente.

La primera medida que reclama UCCL-Zamora es que la Junta mantenga el suministro de forraje, paja y tacos hasta final de año para los ganaderos damnificados, con el fin de garantizar la alimentación del ganado ante la imposibilidad de utilizar los pastos naturales, severamente dañados por el fuego.

Del mismo modo, requiere la anulación de la obligación de devolución de bebederos y bidones que fueron entregados como ayuda a los ganaderos afectados, "ya que están realizando una labor indispensable en estos momentos", aunque también exige la revisión y actualización de las valoraciones económicas por pérdidas de ganado, adaptándolas al valor real de mercado actual, de modo que las compensaciones reflejen de manera justa y proporcional el daño sufrido.

Las peticiones plasmadas en el escrito se complementan con las firmas recogidas entre agricultores y ganaderos afectados por los incendios.

Por último, UCCL insiste en la necesidad de actuar "con sensibilidad y urgencia", escuchando las voces del campo y ofreciendo soluciones concretas que "permitan reconstruir y mantener viva la actividad ganadera" en la provincia de Zamora.