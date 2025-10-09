Amplían con placas solares un parque eólico en Zamora: el pueblo aspira a ser uno de los ayuntamientos más ricos de España

Naturgy invertirá 24,3 millones de euros para construir una instalación fotovoltaica con 78.840 módulos solares que ampliará la producción del que ya es uno de los mayores parques eólicos de la provincia de Zamora, "El Hierro", ubicado en los estribos de la Sierra de la Culebra.

La nueva instalación fotovoltaica de hibridación con el parque eólico contará con un potencia pico de 48,2MWp y evacuará su energía a Ricobayo. La inversión economica ascenderá a 24.359.655 euros.

La superficie de ocupación total ascenderá a un total de 99,95 hectáreas, de las cuales 98,24 corresponden a la planta propiamente dicha dentro de los recintos vallados y 1,71 al edificio auxiliar, ubicándose las instalaciones sobre terrenos sensiblemente llanos "por lo que no se contempla la realización de movimientos de tierra significativos.

La Administracion General del Estado (Industria y Energía) ha sacado a exposición la información pública de solicitud de autorización administrativa previa, autorizacion administrativa de construcción y declaración de impacto ambiental del proyecto de instalación solar fotovoltaica para la ampliación de "El Hierro" y para una parte de su infraestructura de evacucación.

La autorización llegado el caso corresponderá a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecologica y el Reto Demografico y contaría con una potencia instalada de 43,2 MW, con 144 inversores y una potencia nominal de estos de 300kWac. La potencia pico de los 78.840 módulos será de 610 Ep, con 8 centros de transformación y una potencia de los transformadores de 9.000 kWA, 6.600 kWA y 3.300 kWA a 40 grados centígrados.

Entre las instalaciones destacará el centro de control híbrido auxiliar, de estructura modular, en sala de control, aseos, zona de residuos y almacen.

La planta fotovoltaica tiene proyectada su hibridación con el parque eólico existente evacuando la energía producida a través de una línea de evacuación subterránea de 30kV con una longitud de 3,44 kilómetros hasta la subestación "Peñarroldana" (30/220kV) y en ningún momento en su conjuno podrá superar la potencia en el punto de conexión a red concedida al parque eólico, de tal manera que la instalación en su conjunto contará con los sistemas de protección y medida necesarios que aseguren que la potencia híbrida total no supere la capacidad de acceso concedida.

El resto de la infraestructura de evacuación de la planta, desde la subsetacion Peñarroldana hasta la conexión a la red de transporte "ST Ricobayo 220kV" propiedad de Red Eléctrica de España, se realizará a través de una linea áerea de 220kV que se encuentra en explotación y es compartida con el parque eólico El Hierro con una longitud de 23 kilómetros.

12 aerogeneradores

Naturgy Energías Renovables presentó el 21 de abril de 2025 en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la solicitud de tramitación de determinación de afección ambiental del proyecto "Instalación Fotovoltaica Ampliación El Hierro" compuesto actualmente por 12 aerogeneradores en Santa Eufemia y Manzanal del Barco con una potencia unitaria de 3,6 MW (43,20 en total) con el que compartirá el acceso a la red

La infraestructras de la planta se ubican fuera de Montes de Utildad Pública, situándose el más cercano a 8 kilometros en dirección norte en el término municipal de Ferreruela de Tabara: el numero 18 "La Zamorana".

Durante el estudio de campo se comprueba que casi el total de la superficie correspomdiente al interior de la planta solar presenta terrenos agrícolas, principalmente cultivos de secano (73.88%). La vegetación natural es residual, viene representada por pies aislados de encinas, vegetación rideralvense, pastos de gramíneas (vallicares), majadales, pastizal xerófilo, jarales, formaciones de pastizal tomillar y repoblación de pinos, sumando un total del 26,12% del área de estudio.

La Comisión Teritorial de Patrimonio Cultural de Zamora informó con fecha de 25 de julio de 2025 favorablemente la prospección arqueológica llevada a cabo. Destaca como medida, la realización de unos sondeos arqueológicos exhaustivos en dos enclaves, "Los Quemadicos" y "Retacevadas", de manera previa al desarrollo de los proyectos. Del mismo modo, debido a la presencia de elementos relacionados con la práctrica ganadera, el organismo determina una serie de consideraciones, que deberán ser aceptadas por el promotor.

En un radio de 15 kilometros: 16 plantas solares y 10 parques eolicos

La Tierra de Alba y su entorno se posicionarán a corto, medio y largo plazo como una de las zonas mayores productoras de energías renovables (solares y eólicas) de la península iberica, a la vera del Salto de Ricobayo construido entre 1929 y 1934 y puesto en marcha en 1935 por la Sociedad Hispano Portuguesa de Tránsportes Eléctricos "Saltos del Duero" que luego daría lugar a la empresa Iberduereo (ahora Iberdrola).

Tomando la ubiación de la ampliación de El Hierro como referencia, en un radio de 15 kilómetros se localizan otras 13 plantas fotovoltaicas construidas o autorizadas (334,70 MW), a las que se suman otras tres en tramitación (76,80MW) y tres más en estudio ( 80,40MW).

En relación con los parques eólicos en ese mismo perímetro se localizan ya nueve en funcionamiento que en su conjunto suman 110 aerogeneradores y 230,98MW de potencia y uno más en tramitación con 3 aerogeneradores y una potencia de 16,8MW.

La suma de la planta fotovoltaica con el parque eólico convertiría vía impuestos al Ayuntamiento de Santa Eufemia del Barco en uno de los más ricos de la penínula ibérica.