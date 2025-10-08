El partido solidario del Pilar recauda 500 euros para la asociación Contra el Cáncer

El partido solidario de la Guardia Civil de Sanabria recaudó un total de 500 euros que se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer, acto programado dentro de las celebraciones de la patrona, la Virgen del Pilar, que se conmemora este domingo.

El encuentro entre agentes y vecinos de la comarca se disputó el pasado martes en el pabellón deportivo José Varela de Puebla, con triunfo para los representantes del cuerpo. La recaudación de fondos se realizó con la venta de camisetas conmemorativas de la festividad del Pilar.