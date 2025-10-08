Un municipio de Zamora habilita un "refugio" para el descanso de la Guardia Civil

Más de dos años después de que se anunciara la rehabilitación de dos viviendas en uno de los dos pabellones del cuartel de la Guardia Civil, agentes y familiares ya pueden "descansar" en Fermoselle y disfrutar de sus numerosos atractivos turísticos.

La "residencia de descanso" habilitada en el acuartelamiento de la villa ya está disponible y consta de dos apartamentos, con capacidad para 5 o 6 personas equipados con todo lo necesario para disfrutar de una placentera estancia.

La ubicación de Fermoselle, municipio enclavado en el corazón del Parque Natural de los Arribes del Duero, ha sido un factor clave para materializar un proyecto que, además de ofrecer a los guardias y a sus familias la oportunidad de disfrutar de unos días de desconexión o de vacaciones, contribuirá a dinamizar el turismo en la villa y en su entorno.

La rehabilitación de viviendas en el cuartel de Fermoselle se enmarca en el Servicio de Acción Social de la Guardia Civil, que ofrece a sus efectivos la posibilidad de disponer de apartamentos repartidos entre distintas "residencias" ubicadas en acuartelamientos del Cuerpo para favorecer el bienestar, la salud, la cultura, el ocio y, sobre todo, el descanso de sus inquilinos.

La conversión de dos viviendas del Cuartel en apartamentos de "descanso" da respuesta a una antigua demanda del Ayuntamiento de Fermoselle que, en varias ocasiones, había solicitado su reutilización al estar infrautilizadas. Incluso, el consistorio llegó a plantear su cesión y que se incorporaran a un "banco de viviendas" municipales, con el fin de satisfacer la creciente demanda de familias que han fijado su residencia en la villa procedentes, en su mayoría, de diversos países de América del Sur.

Y es el que cuartel de la Guardia Civil en Fermoselle, que ocupa una superficie de 3.200 metros cuadrados, consta de dos bloques con 12 viviendas cada uno de las que, en la actualidad, tan solo están ocupadas tres o cuatro. Los dos apartamentos de "descanso" han sido rehabilitados en el bloque en el que ninguna de sus viviendas estaba habitada, por lo que recupera el fin para el que fue construido, es decir, el alojamiento de los guardias destinados a l municipio y de sus familias.

La incorporación de Fermoselle a la oferta vacacional de la Guardia Civil reafirma el innegable atractivo de la villa sayaguesa, tanto patrimonial como destino de naturaleza y gastronómico.