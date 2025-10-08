La juventud europea muestra su compromiso ecológico en Muga de Sayago

La juventud europea hace frente al estereotipo de "irresponsables ecológicos" desde el corazón de Sayago. El proyecto de intercambio "Physical Ecoactivity", enmarcado dentro del programa Erasmus +, ha convertido durante nueve días a la localidad de Muga en epicentro del compromiso con el cuidado del planeta a partir de acciones cotidianas.

Participantes procedentes de España, Croacia, Irlanda, Italia, Grecia y Rumanía han participado en este programa que apuesta por generar espacios de encuentro entre jóvenes, personas con discapacidad y mayores en torno al impacto de nuestras acciones cotidianas en el cambio climático.

Desde el 27 de septiembre al 5 de octubre, este intercambio generacional e inclusivo ha permitido reflexionar, moverse y trabajar juntos de una forma integral para abordar soluciones colectivas sostenibles al margen de los grandes acuerdos internacionales.

Participantes del programa de intercambio juvenil "Physical Ecoactivity" en Muga de Sayago. / Cedida

El proyecto, desarrollado con el apoyo y cofinanciación de la Comisión Europea, cuenta con la Asociación Brainstorming como entidad anfitriona. Entre sus conclusiones, la asociación zamorana ha remarcado la capacidad de este proyecto a la hora de mostrar que "cuando la juventud toma la iniciativa, es posible construir una generación consciente y activa, capaz de entender que cada gesto cuenta y de transformar sus comunidades. En definitiva, unir fuerzas en torno a una idea simple, pero poderosa: cuidar del planeta es cuidarnos a nosotros mismos".

Desde Brainstorming recuerdan que la imborrable huella del cambio climático en las últimas seis décadas ha evidenciado "la vulnerabilidad de nuestras sociedades y la necesidad urgente de medidas preventivas y de concienciación". Desde la década de los 60 se han registrado 11.778 desastres relacionados con el clima y la hidrología que han ocasionado más de 2 millones de muertes y pérdidas económicas por valor de 3,9 billones de euros, según datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).