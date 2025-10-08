La juventud europea muestra su compromiso ecológico en Muga de Sayago
Participantes de España, Croacia, Irlanda, Italia, Grecia y Rumanía unen fuerzas para aportar soluciones colectivas sostenibles en el marco del programa Erasmus +
E. Vega
La juventud europea hace frente al estereotipo de "irresponsables ecológicos" desde el corazón de Sayago. El proyecto de intercambio "Physical Ecoactivity", enmarcado dentro del programa Erasmus +, ha convertido durante nueve días a la localidad de Muga en epicentro del compromiso con el cuidado del planeta a partir de acciones cotidianas.
Participantes procedentes de España, Croacia, Irlanda, Italia, Grecia y Rumanía han participado en este programa que apuesta por generar espacios de encuentro entre jóvenes, personas con discapacidad y mayores en torno al impacto de nuestras acciones cotidianas en el cambio climático.
Desde el 27 de septiembre al 5 de octubre, este intercambio generacional e inclusivo ha permitido reflexionar, moverse y trabajar juntos de una forma integral para abordar soluciones colectivas sostenibles al margen de los grandes acuerdos internacionales.
El proyecto, desarrollado con el apoyo y cofinanciación de la Comisión Europea, cuenta con la Asociación Brainstorming como entidad anfitriona. Entre sus conclusiones, la asociación zamorana ha remarcado la capacidad de este proyecto a la hora de mostrar que "cuando la juventud toma la iniciativa, es posible construir una generación consciente y activa, capaz de entender que cada gesto cuenta y de transformar sus comunidades. En definitiva, unir fuerzas en torno a una idea simple, pero poderosa: cuidar del planeta es cuidarnos a nosotros mismos".
Desde Brainstorming recuerdan que la imborrable huella del cambio climático en las últimas seis décadas ha evidenciado "la vulnerabilidad de nuestras sociedades y la necesidad urgente de medidas preventivas y de concienciación". Desde la década de los 60 se han registrado 11.778 desastres relacionados con el clima y la hidrología que han ocasionado más de 2 millones de muertes y pérdidas económicas por valor de 3,9 billones de euros, según datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
