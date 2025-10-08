Los ganaderos acuerdan no devolver los bebederos para las zonas afectadas por los incendios

Los ganaderos afectados por los incendios en Sanabria y Carballeda acordaron exigir tres medidas urgentes a la Junta de Castilla y León empezando por la decisión unánime de no hacer la devolución los bebederos entregados en el mes de septiembre. En segundo lugar, refrendaron alargar por parte de la Junta, el suministro de alimento de forraje y paja, otros 40 días, para los ganaderos de las zonas afectadas.

En tercer lugar, reclamaron una valoración económica real de las pérdidas y controlar la picaresca que perjudica a las explotaciones realmente afectados. Cerca de 40 ganaderos y ganaderas asistieron a la reunión convocada por Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), en el hotel los Meleiros de Castro de Sanabria, para abordar los problemas y canalizar las reivindicaciones del colectivo ante la Junta.

“Que nos dejen la gestión del monte cinco años, como se hizo toda la vida” fue la reclamación de alguno de los ganaderos de Porto que directa e indirectamente se han visto afectados.

“Los fuegos han venido para quedarse y hay ganaderos que se van a ir a la ruina, si no es en este será en el siguiente”, señalaba Fernando Rodríguez, presidente de UCCL en su intervención.

Reunión de los ganaderos afectados por los incendios en Sanabria y La Carballeda. / Araceli Saavedra

El rechazo a devolver los bebederos fue unánime ante los problemas de falta de agua por la sequía, además del tipo de bebederos poco resistente para el ganado mayor. Antes de la reunión algunos ganaderos concretaban que eran más bebederos para ganado menor y para naves que para ganado mayor y en extensivo. Algunos de los depósitos han sido convertidos en bebederos de urgencia o han recibido golpes de los animales. También denunciaron la picaresca de que hay ganaderos beneficiados que se han aprovechado y tienen almacenados bebedores y bidones, en perjuicio de los realmente afectados.

Plantearon el reparto de alimento y subvenciones para alimentación de manera real y según las necesidades de cada ganadería. A las zonas afectadas de Sanabria no está llegando forraje, a diferencia de la zona de León, y se está suministrando paja de baja calidad. Lo más llamativo es el suministro “de tacos para animales salvajes, de poca calidad” para alimentar animales domésticos. En estos momentos hay alimento de calidad y menor precio que lo que sucedió con el incendio de la Sierra de la Culebra, que había escasez “este año a diferencia de 2022 hay forraje y de mejor calidad”.

Los ganaderos denunciaron que empresas intermediarias se están beneficiando de la situación en perjuicio de los afectados. También pidieron el control por parte de la Administración de ganaderos que no se han visto afectados por los incendios de la Sierra y que ya han cobrado las indemnizaciones de 5.500 euros, en perjuicio de los realmente afectados.

Reclamaron la valoración real de los daños, sobre todo por la pérdida de animales. Las indemnizaciones que se prevén corresponden a las valoraciones por sacrificio de saneamiento ganadero con precios de 2011, y solo el 70%, en un año como esté donde el vacuno ha aumentado su cotización.

Reunión de los ganaderos afectados por los incendios en Sanabria y La Carballeda. / Araceli Saavedra

Los ganaderos de ecológico, que cumplen estrictos cánones de alimentación, reclaman proporcional el alimento ecológico que consumen todo el año para mantener el estándar y rechazan “estar exentos”.

Los ganaderos mantuvieron el rechazo a la gestión de las sierras y recordaron que “no somos un estorbo, como nos decían los capataces de las brigadas de extinción. Un ganadero son dos bomberos. Somos profesionales que estamos todo el año en monte, lo conocemos bien y somos los primeros interesados en cuidarnos. A lo mejor nos puede el estrés de ver que se nos quema la nave o los animales, pero sabemos cómo actuar y sabemos dónde se apagan”.

La situación ha desbordado al personal administrativo y veterinario de la Unidad Veterinaria de Puebla de Sanabria, dependiente del Servicio Territorial de la Junta, y los propios ganaderos reclaman “más personal y estable” por el considerable volumen de trabajo que abarca desde la Alta Sanabria hasta la Carballeda Baja.