"La Culebra no se calla" facilitará bebederos a ganaderos afectados por los incendios de Zamora
La asociación costeará las pilas de hormigón que sustituirán a la aportadas por la Junta para las que, con anterioridad a los fuegos, habilitó 3.000 euros
El presidente de la asociación "La Culebra no se calla", Lucas Ferrero Casado, trasladó el ofrecimiento del colectivo para facilitar bebederos gratuitos a los ganaderos afectados por los incendios. En estos días se les está comunicando a los ganaderos que solicitaron bebederos que tendrán que devolver el material prestado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Lucas Ferrero precisó que se podrán facilitar bebederos de hormigón que suministrará una empresa zamorana, a la que se le han encargado varias unidades. Reconoció que "con la sequía hay mucha demanda de bebederos". En este caso la asociación costeará los bebederos con cargo a los fondos de la propia asociación, fruto de las cuotas de sus socios y de donativos.
Antes de los incendios de este verano, la asociación ha entregado bebederos y comida para los animales en la zona de Aliste. Este año se han hecho diversas donaciones y compra de bebederos para agricultores con una inversión de 3.000 euros además de reparto de comida para el ganado y la adquisición de colmenas con 5.000 euros.
Desde los incendios de la Sierra de la Culebra, en 2022, de manera altruista, la asociación ha facilitado forraje, bebederos, colmenas, árboles de reforestación, con cargo a sus propios fondos.
La orden de devolver el material prestado por la Consejería ha sentado como un jarro de agua fría a los ganaderos que tenían sus ganados en el Parque Natural del Lago de Sanabria y que fueron sacados de las sierras, como consecuencia del incendio de Porto.
La falta de lluvias y la sequía que arrastra el noroeste desde el verano han dejado las zonas de abrevaderos naturales prácticamente secos.
Lucas Ferrero precisaba que los bebederos que se entreguen "son gratuitos y no tendrán que entregarlos". Desde la asociación instan a los afectados a ponerse en contacto y hacer sus peticiones.
