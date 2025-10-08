Críticas por el reiterado uso de plenos extraordinarios urgentes en este pueblo de Zamora

Uso reiterado de sesiones plenarias extraordinarias con carácter de urgencia y comunicadas una hora antes del inicio de la sesión. Es lo que denuncia el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de El Perdigón que denuncia "las formas y falta de transparencia con las que el alcalde socialista y su equipo de gobierno están convocando los plenos municipales en los últimos meses".

La oposición denuncia que "de manera reiterada" se ha optado por sustituir las sesiones extraordinarias de carácter ordinario que venían siendo habituales" por las urgentes "avisando a los miembros de la Corporación con un margen de tiempo insuficiente" y, en opinión de los concejales populares, contrario al espíritu de la normativa vigente en materia de régimen local.

El Grupo Municipal critica que la premura en las convocatorias apenas otorga un margen de una hora entre la comunicación y el arranque de la sesión. "Incluso, como ocurrió el pasado 29 de septiembre, la notificación llegó a la sede electrónica municipal tres minutos después de haberse iniciado el pleno", añaden.

Una forma de proceder que, consideran, "dificulta deliberadamente el trabajo de los concejales de la oposición" y que califican de obstruccionista y de falta de respeto institucional al impedir el correcto estudio de los "asuntos incluidos en el orden del día, ni para ejercer con garantías su labor de fiscalización".

Por ello, solicitan instan al equipo de gobierno a actuar "con respeto hacia todos los miembros de la Corporación" recordando que "los vecinos de El Perdigón merecen transparencia y rigor".