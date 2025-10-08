La concentración de Rábano elevará un 25% el Margen Bruto Agrario Anual

La localidad de Rábano de Aliste ha dado un nuevo e importante paso en su concentración parcelaria de iniciativa privada con la exposición pública de las bases provisionales aprobadas previamente por Comisión Local, presidida por la Jefa del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León en Zamora Rosa María Alonso Fernández.

El Ayuntamiento de Rábano, cuya Corporación Municipal preside el alcalde, Francisco Boyano Rodríguez, ha apostado fuerte y claro por la concentración parcelaria en el municipio, proyecto que agradecen los vecinos y propietarios de fincas.

Durante el periodo de exposición pública, un mes, los técnicos del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León en Zamora han estado a disposición de los interesados para ayudarles a resolver aquellas cuestiones o dudas surgidas. Los propietarios que así lo estimaron oportuno pudieron formular sus observaciones, informándose a los interesados que una vez sean firmes las bases no puede volverse sobre tales extremos.

Las fincas cuyos propietarios no aparecieron serán consideradas como de desconocidos y se les dará el destino señalado en el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León. Tras ello habrá que resolver la alegaciones como paso previo a las bases definitivas.

Con un Margen Bruto Agrario anual actual de 104.674,34 euros la concentración parcelaria lo incrementaría hasta los 130.842 euros

El Ayuntamiento de Rábano de Aliste fue el encargado de solicitar el día 16 de mayo de 2018 ante la Junta de Castilla y León una concentración parcelaria de iniciativa privada, previa petición por escrito al Consistorio, del 83% de los propietarios de terrenos rústicos que en su conjunto venían a sumar en torno al 90% de la superficie de la localidad. Su declaración de Utilidad Pública y Urgente Ejecución llegó el 26 de junio de 2023.

Los ingenieros Germán Calvo Arribas (agrícola) y Franscico Martín Holgado (agrónomo) redactaron el Estudio Técnico Previo, por encargo del Ayuntamiento de Rábano, aprobado el 21 de febrero de 2019 por la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, cifrando los datos de la Dirección General de Catastro la superficie rústica del pueblo en 671,098 hectáreas, excluyéndose unas 14,17 hectáreas colindantes al núcleo urbano.

La concentración parcelaria afecta pues a 657,80 hectáreas que están en manos de 355 propietarios diferentes que suman en su conjunto 6.178 minifundios. Cada familia (propietarios) tiene entorno a 1,85 hectáreas y 17,40 parcelas. Es tal la fragmentación de la propiedad privada que la media por parcela a duras penas alcanza las 0,10 hectáreas.

En estos momentos el ovino es el sector más productivo con 28.766 euros, seguido del vacuno con 26.277 y el barbecho con 11.655 euros. Destaca las plantaciones de los castaños de fruto que generan 11.552 euros al año. Con un Margen Bruto Agrario anual actual de 104.674,34 euros la concentración parcelaria lo incrementaría hasta un 25%: hasta los 130.842 euros.

La infraestructura rural tendría un coste de 481.308 euros (presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata), desatacando la habilitación y mejora de una red de caminos con 26 kilómetros y 118 metros de recorrido. De ellos 6.739 metros habrán de ser mejorados con 15 centímetros de zahorra y una anchura útil de cinco metros. Los caminos discurrirán principalmente sobre la traza actual de los antiguos con lo cual se estima un impacto ambiental global compatible con la conservación de los valores ambientales.

Paco Boyano, alcalde de Rábano de Aliste / Chany Sebastián

La infraestructura rural es mejorable en lo que se refiere a la anchura practicable de los viales, al trazado, al estado del firme y de la evacuación de las aguas. El trazado de la actual red viaria rompe la estructura de parcelas uniformes, con el descenso de la rentabilidad en las explotaciones.

Los terrenos de titularidad comunal serán objeto de concentración: en esta zona se someterán al procesos aquellos que se localicen dentro del área a concentrar, con la peculiaridad de que se conservará dicha titularidad para los enclaves de marcada importancia, como es el caso de las lagunas, abrevaderos, praderas y terrenos forestales. En la zona a concentrar (con límites en Ribas, Tola, Sejas y Viñas) no existen Montes de Utilidad Pública ni Vías Pecuarias.

Los terrenos predominantes en Rábano son los de pasto arbustivo con 254 hectáreas (37,86%), pastos con arbolado con 51,47 (7,67%) y pastizal con 177,62 (26,45%), frente a las 70,68 (10,53%) de forestal. A parte las tierras arables suman 75,72 hectáreas (11,28%) y la huerta 18,12 (2,70%).

El grado de mecanización de las explotaciones puede considerarse alto en lo que se refiere al número de tractores (21), situación común en los ámbitos territoriales de carácter minifundista: mucha maquinaria pero poco aprovechada en relación con la escasa superficie a cultivar por cada titular de explotación. La concentración parcelaria, eso es lo previsible, generará un cambio en esta situación gracias al aumento de superficie por explotación, de manera que derive en que la maquinaria sea de mayor potencia y prestaciones para optimizar su utilización.

Uno de los grandes logros de la concentración parcelaria, aunque sea imposible de cuantificar agrícolamente, pero si socialmente, es la identificación y titulación de la propiedad rústica. En la mayoría de los pueblos de la comarca de Aliste el abandono de la actividad agroganadera y el resurgir de la forestal hace imposible que los propietarios de parcelas puedan identificar sus propiedades sobre el terreno.