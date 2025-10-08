Caos en este municipio de Zamora: Quejas vecinales por la acumulación de "trastos" en la calle
Hace más de un mes se retiraron los contenedores y su contenido permanece en la vía pública tras la supresión de los puntos limpios
La retirada de los contenedores para depositar enseres y la anulación de los puntos limpios, en el municipio de Manzanal de Arriba, ha generado las quejas de los vecinos por la acumulación de todo tipo de trastos en la vía pública.
Los vecinos denuncian que hace más de un mes se retiraron los contenedores situados en los diferentes anejos, desde Santa Cruz de los Cuérragos hasta Sandín, y todo el contenido quedó almacenado en la calle donde estaban colocados los contenedores.
La información que se facilitó a los vecinos al ver que se volcaba el contenido de los contenedores en el suelo es que se iba a retirar en unos días. Ha pasado un mes desde que se procedió por parte del Ayuntamiento de Manzanal, la primera semana de septiembre, y las montañas de basura siguen creciendo "hay quien ha aprovechado para hacer limpieza en casa y traer más trastos" denuncian los afectados que ven aumentar la montaña de basura.
El Ayuntamiento adquirió en su momento los contenedores de segunda mano que fueron ubicados en las 8 pedanías, Codesal, Folgoso de la Carballeda, Linarejos, Pedroso de la Carballeda, Sagallos, Sandín y Santa Cruz de los Cuérragos, además de la propia cabecera municipal.
El Ayuntamiento comunicaba mediante bando municipal por esas fechas, en septiembre, la supresión de los puntos limpios de cada pueblo, donde se había colocado un contenedor municipal para depositar los enseres voluminosos.
Desde septiembre, el Ayuntamiento ha establecido como nueva manera de recoger los enseres, la llamada a la oficina municipal por parte de los usuarios y la recogida los días 20 de cada mes, en horario de mañana, salvo que coincida en festivo o día no laborable que la retirada se hará el primer día hábil.
