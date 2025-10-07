Nueva manifestación en Sanabria: La Alianza UPA-COAG exige un plan de prevención de incendios

La Alianza UPA-COAG ha convocado una manifestación para exigir a la Junta un plan de prevención de incendios y una mayor dotación de medios tras los devastadores fuegos que el pasado verano calcinaron miles de hectáreas en el Parque Natural de Sanabria y en municipios de la comarca de Aliste.

La movilización tendrá lugar el lunes 13 de octubre, a las 11.30 horas, en la plaza del Mercado de El Puente de Sanabria, acto de protesta en el que la organización agraria incidirá en la que la Junta "nunca elaboró el plan especial de prevención al que se comprometió tras los incendios de 2022", que arrasó parte de la Sierra de la Culebra.

Además, la Alianza UPA-COAG recordará en la concentración que la Junta comprometió tras los incendios de la Sierra de la Culebra un presupuesto de cuatro millones de euros que "ha sido drásticamente reducido", al margen de que tampoco se han restablecido las ayudas del ZIS (Zonas de Influencia Socioeconómica) para los Ayuntamientos afectados.

Ante esta situación, la organización agraria considera que "las ayudas establecidas y comprometidas no son suficientes" por lo que en el acto de protesta convocado para el 13 de octubre exigirá otras medidas y que se ejecuten a corto y medio plazo.

La primera medida que reclamará es un plan de prevención contra incendios, aunque también exigirá una mayor dotación de medios de extinción, medidas que "no pueden quedar de nuevo en simples promesas" como ya sucedió con las que la Junta comprometió ante los incendios registrados en 2022 en la Sierra de la Culebra.