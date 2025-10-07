El laborioso ramo con el que Villadepera honra a la Virgen del Rosario
Elaborado con uvas blancas y negras, panes, guindillas y flores, el trabajo corre a cargo de las madres de las mayordomas
E. Vega
La celebración anual de la Virgen del Rosario mantiene una tradición que en Villadepera se hereda: más de 12 horas de trabajo se esconden en la elaboración del majestuoso ramo a base de uvas blancas y negras, panes, pimientos rojos y decorado con flores.
Sobre una estructura de alambre, las madres de las actuales mayordomas (Eylo Rico Cabezas y Paula Martín Diego) dieron forma al ramo decorado por ambas caras y cuya subasta asegura las necesidades futuras de la cofradía Virgen del Rosario y de la parroquia de La Asunción de Nuestra Señora. El padrino Francisco Javier Marcos Fernando, acompañado por la madrina Charo Diego Fernando, era el responsable de realizar las rifas y de su posterior recaudación.
Explica Elena Cabezas, una de las encargadas de diseñar el ramo de este año, la dificultad que entraña al tratarse de un proceso ejecutado en vertical, obligando a coser con los brazos constantemente en alto. Un esfuerzo que se veía recompensado durante el rosario y posterior ofertorio oficiado por el párroco Narciso Lorenzo Leal y en presencia de los vecinos y del alcalde José Ignacio Isidro Isidro, uno de los encargados de portar la imagen a hombros.
