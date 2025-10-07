Izquierda Unida Villaralbo reprocha la falta de condena institucional al genocidio en Gaza

Izquierda Unida Villaralbo ha condenado la falta de apoyo institucional a la propuesta de declaración institucional para condenar el genocidio en Gaza. La propuesta de declaración, promovida por el concejal José Antonio Alonso, fue secundada por todos los grupos a excepción del equipo de Gobierno del Partido Popular durante el pleno celebrado el pasado 2 de octubre.

El representante de Izquierda Unida en el consistorio villaralbino recordó que "el pueblo de Villaralbo a través de su órgano de representación que es el Ayuntamiento, tiene la posibilidad y en este caso además la obligación moral, de posicionarse ante un genocidio como el que está perpetrando el régimen de Israel con el pueblo palestino". Al tiempo, lamentó la postura esgrimida desde el equipo de Gobierno que sí mostró su repulsa ante todas las guerras, si bien añadió que "la declaración en sí no serviría para cambiar nada", tal y como avanzó alonso en una nota de prensa.

"No alcanzamos a comprender cómo es posible que ante la masacre de este pueblo, ante el uso del hambre como herramienta indiscriminada de exterminio, ante el ataque a hospitales, escuelas, viviendas, ante la barbarie más absoluta, se pueda permanecer indiferente", añade.

El concejal apunta que la "equidistancia ante una situación violenta no beneficia a las víctimas y sí al victimario" y recuerda que en el pleno del pasado mes de abril el equipo de Gobierno sí apoyó la moción presentada por Izquierda Unida para posicionarse en contra del acuerdo Unión Europea Mercosur: "Lo que entonces sí servía, ahora ante una situación que apela directamente a nuestra humanidad resulta que no sirve", denuncia.

Insiste en la necesidad de defender a los más débiles ante los ataques terroristas sufridos por Israel en octubre de 2023 que la agrupación de Izquierda Unida condena "enérgica y totalmente".

Por último, recuerda que "Israel desde 1948, viene incumpliendo sistemáticamente las resoluciones de la ONU que le obligan a devolver al pueblo palestino las tierras y propiedades que paulatina e ilegalmente le ha usurpado desde entonces".