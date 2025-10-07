Ganaderos afectados por los incendios de Sanabria tendrán que devolver los bebederos para animales

Los ganaderos afectados por los incendios de Porto han trasladado su malestar tras recibir la comunicación de que tendrán que devolver depósitos y bebederos de agua para el ganado, destinados por la Junta a los afectados y distribuidos por la empresa pública Tragsa a los solicitantes.

En medio de una sequía que asola a los pueblos y con regatos y fuentes secos que se usaban como abrevaderos, sumado al traslado de todas las reses de los pastizales del parque, el malestar y las críticas van en aumento a medida de que a todos se les ha llamado o avisado para firmar el formulario de devolución a lo largo de la semana pasada.

Algunos de los ganaderos se ha negado a firmar el formulario de devolución "porque nadie nos advirtió que era un préstamo cuando los solicitamos. Si lo llego a saber al del camión le digo que ni se moleste en descargar los bebederos, que se ahorre el trabajo. Es una tomadura de pelo. Los han traído para la foto y ahora vienen a recogerlos".

Tramo de un regato del Parque Natural sin agua para el ganado. | A. SAAVEDRA

En algunos casos "ni los hemos usado. Los vamos a devolver sin estrenar". Los afectados subrayan que cuando hicieron la solicitud "no nos entregaron ningún papel".

Entre las condiciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural "de las que no se nos informó" se especifica que se conocía la condición de "cesión temporal" de los equipos suministrados –depósito de 1.000 litros o bebedero de 480 litros- con la condición de reintegrarlos con el compromiso "de su buen uso y custodia" y la devolución "cuando finalice la necesidad".

Los bebederos y depósitos se fueron suministrando a lo largo del mes de agosto y los formularios están fechados en octubre. Entre los ganaderos los hay que han firmado el documento, pero también los hay que se han negado a firmar y han hecho constar por escrito su disconformidad con la manera de proceder.

"Los ganaderos hemos perdido el tiempo", denunciaban desde los pueblos del Parque. También han criticado que no han recibido forraje para las ganaderías afectadas. "Paja", ese ha sido el suministro de alimento enviado por la Consejería para los animales que tuvieron que salir de la sierra Segundera y de Porto.

"Aquí no han mandado forraje", aseveran los ganaderos del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y de Porto. El pastizal de la sierra proporcionaba alimento al menos cinco meses, hasta que a finales de noviembre las reses bajaban a zonas más cercanas a los pueblos. Era a partir de finales de diciembre cuando se alimentaba al ganado con forraje y casi hasta la primavera. Las primeras reses ya se están sacrificando para garantizar las sostenibilidad de las explotaciones de cara los meses de invierno que se avecinan.

Donaciones de forraje y alimento para colmenas

Ganaderos de Ribadelago han recibido recientemente un cargamento de 17.420 kilos de forraje, en 51 paquetes, donados por la empresa Cofocyl y en respuesta a la petición de ayuda de una voluntaria, Irene, que ayudó en las labores de auxilio a los afectados por la destrucción del pastizal de las sierras.

Contactó con esta empresa que donó un camión de alimento desinteresadamente. La empresa de transporte Covenfopa, por su parte, facilitó el traslado. José Manuel Fernández, de San Martín de Castañeda, fue el chófer que hizo el transporte hasta tierras afectadas por los incendios que conoce bien.

Por otra parte, unos 15 apicultores afectados por los incendios de Porto, Castromil, Molezuelas de la Carballeda y Sarracín, recibieron la pasada semana 8.200 kilos de alimento facilitado por la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del que se hizo entrega en Mombuey a los apicultores que lo solicitaron. El lote incluye alimento líquido energético para estimulación y torta proteica sustitutivo del polen.

Francisco Alonso, apicultor que facilitó sus instalaciones en Mombuey para hacer la entrega, señaló que con este suplemento "se trata de que las últimas puestas de la reina antes de que llegue el invierno sean fuertes y puedan afrontar el invierno hasta la primavera". Se busca así "salvar las colmenas en las mejores condiciones". El reparto se ha efectuado entre apicultores de Castromil, varios pueblos del municipio de San Justo, Cubo de Benavente, Molezuelas y Uña de Quintana, entre otras zonas afectadas.