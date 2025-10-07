Detenido con cientos de prendas falsificadas en Corrales del Vino
Se trata de un varón de nacionalidad extranjera al que le constan varios antecedentes por hechos similares en las provincias de Oviedo, Ceuta, Valladolid y Zamora
E. V.
A mediados de la semana pasada la Guardia Civil de Zamora, pertenecientes al Puesto de Corrales del Vino, detienen a una persona como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial, incautándole cientos de prendas de vestir y calzado falsificado.
En esta actuación, enmarcada dentro de los servicios preventivos que diariamente realiza la Guardia Civil de Zamora en la prevención de la comisión de hechos delictivos, se procedió a la identificación de una persona que conducía un furgón por la travesía de Corrales del Vino.
Una vez inspeccionado el vehículo, se localiza en su interior una gran cantidad de ropa y calzado de diversas marcas, de la cual no puede aportar su tenencia legal, ni su procedencia, siendo todas estas prendas réplicas de marcas comerciales deportivas, careciendo del preceptivo registro autorizado de marca así como cualquier documento que pudiera acreditar su legal adquisición.
Por este motivo y habiendo indicios suficientes de que estas ropas pudieran estar falsificadas, se procede a la detención de este varón de nacionalidad extranjera, como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial, procediéndose a la incautación de la mercancía transportada.
Al detenido, que fue puesto a disposición judicial al igual que la mercancía intervenida, le constan varios antecedentes por hechos similares en las provincias de Oviedo, Ceuta, Valladolid y Zamora en referencia a infracciones a la normativa de contrabando, delitos relativos a la propiedad industrial.
