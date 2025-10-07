Correos impulsa el envío de castañas desde Zamora con una campaña llena de descuentos durante el otoño

¿Quién no tiene a un hijo, sobrino o incluso padres lejos de casa en estas épocas sin vacaciones? Unas ausencias que se notan día a día en casa, pero que en ocasiones se pueden mitigar con el envío de productos típicos de la provincia. Por ello, Correos ha lanzado una nueva campaña para el envío de castañas desde Zamora hasta el resto de la España peninsular. Al igual que pasa en otras iniciativas similares de este organismo público, se agilizarán los pasos para recibir y entregar este tipo de productos para evitar que algún producto deje de estar comestible por el camino, además de reducir el precio que cuesta realizar los envíos.

Las oficinas que contarán con este servicio desde este martes, 7 de octubre, son las de Alcañices, Benavente y Puebla de Sanabria, que actuarán así como epicentro de zonas donde es muy habitual la recogida de castañas durante el otoño. Asimismo, también se podrán realizar envíos a través de los carteros rurales, que acudirán a todos los pueblos de la provincia como es costumbre y también ofrecen un servicio puerta a puerta siempre que sea necesario. En cuanto al plazo de activación de la campaña especial para el envío de castañas, estará operativa de lunes a jueves hasta el próximo 30 de noviembre.

Amplia variedad

En esta ocasión, la variedad de productos que se podrán enviar desde las diferentes opciones que ofrece Corres es más reducido que en otras promociones, pues solamente estará disponible para las ya mencionadas castañas. Para ello, será imprescindible que los remitentes envasen correctamente cada uno de los productos e indiquen en su solicitud las medidas del paquete que desean usar. Además, se podrá concretar un punto de entrega por vía telemática y recibir notificaciones a través de SMS en el teléfono móvil del destinatario. De igual manera, todos los envíos cuentan con un seguro especial incluido.