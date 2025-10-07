¿Buscas trabajo?: Un municipio de Sayago forma a personas en el cuidado de dependientes

Fermoselle acogerá un curso gratuito para formar a asistentes de personas en situación de dependencia. El curso arrancará este mes de octubre y las personas interesadas en participar ya pueden formalizar su inscripción.

La formación se impartirá de manera semipresencial y el curso se basa en distintos itinerarios profesionales con metodologías innovadoras, que permitirán a los participantes formarse en el ámbito de la atención y la prestación de apoyos y cuidados a personas en situación de dependencia.

La formación se impartirá en grupos reducidos y los alumnos recibirán un diploma de profesionalización, que les puede abrir las puertas para su inserción en el mercado laboral.

La iniciativa se enmarca en el proyecto “Formación de proximidad” y su principal objetivo es contribuir a la prestación de cuidados de calidad en el entorno en el que residen las personas dependientes.

Por este motivo, es esencial contar con profesionales capacitados para ofrecer el servicio, aunque una de las principales dificultades del medio rural del área transfronteriza a la que pertenece Fermoselle es la escasez de población y, por tanto, de personas cualificadas.

Las personas interesadas en participar en el curso gratuito pueden recabar más información en jgr@intras.es