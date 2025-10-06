¿A qué saben los vinos de la Denominación de Origen Arribes?: Un concurso premia los mejores tintos y blancos

Bajo el título "Sabor de Arribes" se ha celebrado en Cibanal una nueva edición del concurso que rinde homenaje a los viticultores y elaboradores de vino de Arribes del Duero.

En el certamen, que este año ha cumplido su XV edición, participaron elaboradores de diferentes localidades como Fermoselle, Moralina, Cibanal, Fariza, Villarino de los Aires o Palazuelo, entre otros.

En total, los catadores del certamen valoraron la calidad de las once muestras de vinos blancos, tintos jóvenes y crianzas presentadas. Enólogos y bodegueros de la zona formaron parte del jurado y, una vez catadas todas las muestras de elaboraciones artesanales, eligieron a los ganadores del concurso.

Así, el premio especial al vino mejor valorado fue otorgado al tinto joven elaborado por Roberto Alcántara, de Cibanal. El ganador del certamen recibió un trofeo además de un lote de productos de la tierra y vino y una comida para dos personas en un restaurante de la zona.

Los miembros del jurado catan las muestras presentadas al concurso de vinos. / Cedida

El certamen también premió el vino tinto con barrica elaborado por Javier Peña, vecino de Fariza, que fue obsequiado con un lote de productos de la tierra, un estuche de vino y una visita para dos personas a "Bodegas Brueno" en Fermoselle.

En la categoría de vinos blancos, el mejor valorado fue el presentado por Antonio García, de Fermoselle, quien recibió un lote de productos de la tierra, un estuche de vino y una visita para dos personas a la ruta de bodegas subterráneas "Tesoros escondidos".

El certamen también repartió entre los semifinalistas de las categorías de tinto joven y blanco, María del Pilar Seisdedos y Víctor Andrés de Palazuelo, respectivamente, material promocional de la Ruta del Vino Arribes y un estuche de vino de la Denominación de Origen. El resto de participantes recibieron un detalle por parte del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arribes.

La entrega de premios clausuró la XV edición del concurso de vino que, un año más, se ha celebrado en Cibanal gracias a la implicación del Ayuntamiento de Villar del Buey, la Denominación de Origen Arribes, las asociaciones "El Ramo" y Santa María Magdalena" de Cibanal, la comisión de festejos y empresas colaboradoras.