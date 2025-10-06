Polémica por los vallados de pastos comunales en Zamora: ¿Barreras sin autorización en el medio rural?

Ecologistas Zamora ha cuestionado que los vallados en pastos comunales promovidos por la Diputación "fragmentan el hábitat y privatiza terrenos de todos los vecinos", además de limitar el movimiento de los grandes ungulados y favorecer los accidentes en carreteras de la provincia.

El colectivo ha solicitado explicaciones a la institución provincial tras comprobar, mediante un escrito remitido al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta, que no se han emitido autorizaciones para la instalación de vallados en fincas comunales y, a modo de ejemplo, cita el caso de Manzanal de Arriba.

Ecologistas Zamora ha recordado que la Diputación, a través del Área de Agricultura y Ganadería, ha concedido subvenciones a Ayuntamientos de la provincia para la instalación o reparación de cercados ganaderos en parcelas comunales que "son terrenos de uso vecinal, independientemente de quien ostente la propiedad" y, por tanto, "todos los vecinos tienen derecho a su disfrute y no solo los ganaderos a los que se adjudican los terrenos para que puedan recibir las ayudas de la PAC".

Precisó la asociación naturalista que las nuevas infraestructuras fijas de vallados representan una barrera para la movilidad de la fauna autóctona, además de alterar hábitats de interés comunitario dentro de la Red Natura 2000 e impedir que otros vecinos de la localidad puedan ejercer un uso legítimo de los terrenos cercados.

Uno de los vallados instalados en terrenos comunales en un pueblo de Zamora. / Cedida

Además, subrayó que en la misma línea de subvenciones, la Diputación concedió hace meses ayudas algunos ayuntamientos de la Sierra de la Culebra para la instalación de vallados ganaderos en los bordes de las carreteras, con consecuencias visibles en los propios cercados, ya que se pueden apreciar los golpes de la fauna contra las vallas.

Tras comprobar que la Junta no autorizó algunos de los vallados instalados en pastos comunales, Ecologistas Zamora califica la situación de "incongruente", porque los cercados afectan al medio ambiente y, por tanto, deben ser autorizados por la institución competente, en especial cuando acarrean riesgos.

En este punto, alertó de que cuando los grupos de ciervos y los jabalíes intentan cruzar la carretera y se encuentran con un vallado, "atraviesan de nuevo la carretera y están más expuestos a los accidentes de tráfico con los vehículos que circulan por la zona".

Una de las razones que argumenta la Diputación para instalar vallados ganaderos es, según Ecologistas Zamora, evitar el contacto entre la fauna silvestre y el ganado extensivo para minimizar el riesgo de epizootias.

Control biológico

En la provincia de Zamora, como expuso el colectivo, "el control biológico de las enfermedades de los ungulados silvestres lo realizan los lobos, una especie que sigue siendo gestionada con argumentos electoralistas y en un modelo de gestión que desaprovecha sus funciones ecosistémicas como el control sanitario y numérico".

En este punto, recordó que algunos trabajos científicos han demostrado que "la salud de la ganadería extensiva se ve favorecida por la presencia de depredadores, que eliminan a los ciervos, corzos o jabalíes que están enfermos y que son potenciales transmisores de enfermedades al ganado".

Por último, Ecologistas Zamora subrayó que "la defensa de un modelo de ganadería tradicional y en movimiento no es compatible con cientos de kilómetros de cercados, pero sí con la pervivencia del lobo, el cual es imprescindible para la buena salud de este tipo de ganadería".