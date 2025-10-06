Música, ofrendas y subastas: Un pueblo de Sayago reactiva la tradición del Ofertorio

Bermillo de Sayago ha revivido con emoción la fiesta del Ofertorio, una celebración que une a sus vecinos en torno a la devoción y la tradición.

Las mayordomas de este año, María Jesús Carvajal y Pura Piriz, han sido las protagonistas de una celebración que han preparado durante meses, con el objetivo de mantener viva la tradición y de trasmitirla a las nuevas generaciones.

Durante la fiesta, los vecinos de Bermillo de Sayago han compartido una eucaristía y han asistido al rezo del rosario, que dio paso a la procesión por las calles del pueblo acompasada por una agrupación musical.

GALERÍA | Bermillo de Sayago revive su tradicional Ofertorio / Cedidas

En la celebración, Bermillo de Sayago también revivió la ofrenda y la posterior subasta de ramos y bollos. En la ofrenda, no faltaron las ochavas de centeno, lo que permitió rememorar una antigua tradición de la localidad.

La música y el folclore animaron la celebración y un grupo de mujeres ataviadas con trajes de charra bailaron "El ramo" ante los participantes.

Rocío Carrascal y Elena Santos, las madrinas, acompañaron a las mayordomas en la celebración de la fiesta que, durante todo el año han trabajado intensamente para recaudar fondos que se destinan a la Virgen y a la parroquia de Bermillo de Sayago.