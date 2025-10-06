Música, ofrendas y subastas: Un pueblo de Sayago reactiva la tradición del Ofertorio
María Jesús Carvajal y Pura Piriz han desempeñado el cargo de mayordomas durante una celebración que cada año estrecha la relación fraternal entre los vecinos
Bermillo de Sayago ha revivido con emoción la fiesta del Ofertorio, una celebración que une a sus vecinos en torno a la devoción y la tradición.
Las mayordomas de este año, María Jesús Carvajal y Pura Piriz, han sido las protagonistas de una celebración que han preparado durante meses, con el objetivo de mantener viva la tradición y de trasmitirla a las nuevas generaciones.
Durante la fiesta, los vecinos de Bermillo de Sayago han compartido una eucaristía y han asistido al rezo del rosario, que dio paso a la procesión por las calles del pueblo acompasada por una agrupación musical.
En la celebración, Bermillo de Sayago también revivió la ofrenda y la posterior subasta de ramos y bollos. En la ofrenda, no faltaron las ochavas de centeno, lo que permitió rememorar una antigua tradición de la localidad.
La música y el folclore animaron la celebración y un grupo de mujeres ataviadas con trajes de charra bailaron "El ramo" ante los participantes.
Rocío Carrascal y Elena Santos, las madrinas, acompañaron a las mayordomas en la celebración de la fiesta que, durante todo el año han trabajado intensamente para recaudar fondos que se destinan a la Virgen y a la parroquia de Bermillo de Sayago.
