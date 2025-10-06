No solo hubo incendios: 2025, el verano de las grandes orquestas en Aliste

La Raya de España y Portugal ha cerrado un verano marcado por una masiva llegada y una activa presencia de familiares y turistas, junto a unas fiestas y verbenas populares que han recuperado su máximo esplendor con grupos musicales y orquestas de auténtico lujo que animaron y cautivaron al personal con su música y espectáculos multicolores hasta altas horas de la madrugada. Musical Compás, de Villamayor de la Armuña en Salamanca, liderada por su saxofonista y cantante José García (Morín), fue la orquesta reclamada por más pueblos para animar sus festejos: Rabanales, Vivinera, Figueruela de Abajo, San Lorenzo (Tábara), Carbajosa y Marquiz de Alba.

La banda Cañón de Santa María del Páramo, con grandes músicos y cantantes como Saray Murciego, se ha convertido en una de las preferidas por los alistanos y con más seguidores, aunque su elevado caché solo permitió verla en Trabazos, Alcañices y Gallegos del Río. La orquesta La Fórmula, de Vilagarcía de Arousa, fue otro de los platos fuertes en Valer de Aliste.

Actuación de La Fórmula durante la verbena ofrecida en Valer. | CH. S.

En Abejera, magnífica fue la actuación de "La Última Legión" y en Riofrío y Domez éxito total de Malasia. En Nuez brillaba Kronos de Salamanca, con la cantante alistana Rocío Muñoz Calvo natural de Valer. Gaudí, de León, triunfó con su magnífico directo de pop y rock en La Torre y en Boya e hizo lo propio Cougar en San Cristóbal.

Tocadas por la pandemia

La pandemia trajo consigo la desaparición de alrededor de 350 orquestas en España, lo que ha acarreado una menor oferta para una misma demanda y ha desembocado en unos precios al alza, desorbitados, que dificultan a muchos pueblos poder contar como era habitual antaño al menos con orquestas en los dos días principales de sus fiestas.

Con tres orquestas se mantuvieron Fonfría (Nebraska, Malibú y Acuarela), Sejas (Alquimia, La Huella y Media Luna), Rabanales (La Misión, Cuarta Calle y Compás) y Grisuela (Anaconda, Princesa y Pikante). Sesnández tuvo cinco: One, Dakar, Voodoo, La Búsqueda y Media Luna.

Rabanales presentaba el mejor cartel verbenero del verano y el concierto del grupo La Misión de Madrid, liderado por el cantante Basty Piñero, fue la verbena más concurrida. Por desgracia en este mismo pueblo llegaba la mayor decepción al suspenderse por problemas con los generadores eléctricos la actuación de la orquesta Panorama, una velada nocturna que pudo salvarse en parte gracias a la presencia como teloneros de Cuarta Calle de Asturias.

La orquesta Musical Compás, la que más verbenas ofreció en las fiestas de los pueblos de Aliste. | CHANY SEBASTIÁN

El programa de fiestas alistano más completo, en cuanto cantidad y calidad fue, sin lugar a dudas, el de San Roque en Alcañices, donde se ha reafirmado como un gran acierto, además de necesario, el traslado de las verbenas de la Plaza Mayor (donde eran un auténtico peligro con la Nacional 122) a la plaza Alcalde Tomas Carrión. La apuesta por buenas orquestas como Tucán Brass, New York, Princesa, Tattoo y Cañón, está dando sus frutos y las verbenas de Alcañices, tras muchos años de soledad, vuelven a estar entre las preferidas y las más concurridas de la comarca alistana.

Ls fiestas más tradicionales

A pesar de no ser una comarca puramente taurina, los tradicionales "Espantos" taurinos de la Virgen de Árboles de Carbajales de Alba, con más de dos siglos de antigüedad, fueron el acto que logró atraer a más gente, superando las 10.000 personas.

La gastronomía tradicional se ha reincorporado y ha llegado para quedarse en las fiestas con comidas, meriendas y cenas comunitarias. La alistana, arroz a la zamorana, fue el plato preferido y como chef el más solicitado estuvo el veterano Juan Senández Terrón de Trabazos.

El folclore, coros y danzas, se ha posicionado como parte imprescindible de las fiestas y cada pueblo tuvo su exhibición destacando la presencia de los tres grupos de la comarca, Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos, Manteos y Monteras de Alcañices y Aires de Aliste de Pobladura, junto al más veterano, Doña Urraca de Zamora. La charanga de dulzainas con más actuaciones fue la alistana Manita Rumbera.

Espacio para la cultura

A nivel literario, liderazgo absoluto para el Premio Internacional de Poesía León Felipe de Tábara del Centro de Estudios Literarios de Castilla y León que logró atraer la participación de 638 poetas y poemarios de quince países diferentes (56% españoles y 44% extranjeros) convirtiéndose en su estilo en el más importante del mundo, siendo la ganadora Nadir, de Salomea Slobodian, natural de Kyiv en Ucrania, Doctora en Filosofía y docente en la Universidad de Navarra.

Las comedias han resurgido en los pueblos alistanos y lo han hecho principalmente de la mano de la compañía teatral vecinal de San Juan del Rebollar con El Florido Pensil. Las Peñas Tabaresas fueron a nivel grupal las más activas en cuanto a organización y desarrollo de actos.

El Ayuntamiento moleño que preside el alcalde Luis Alberto Miguel Alonso fue un año más el que más apostó por las fiestas sufragando prácticamente al 100% los costes de los festejos en los cuatro pueblos del municipio: Muelas del Pan (Santiago Apóstol), Ricobayo (Virgen de la Asunción), Cerezal (San Justo y Pastor) y Villaflor (San Mateo). En su línea estuvo también el Villalcampo (Carbajosa) que preside Miguel Ángel Miguel.

Dos amenazas para las fiestas de los pueblos

La gran preocupación de los ayuntamientos y comisiones que, como aseveran, puede poner en serio peligro a corto y medio plazo las fiestas patronales y las verbenas populares, tiene dos vertientes. Por un lado los altos costes de las orquestas (para 2026 con subidas de hasta un 25%) y, por otro, el creciente botellón que no sólo perjudica a las barras con las que se financian las fiestas, sino también a los bares que se mantienen abiertos en los pueblos para los que las verbenas eran una tabla de salvación para lograr un difícil equilibrio en busca de la viabilidad contrarrestando un otoño, invierno y primavera donde en muchos casos con la escasez de clientela a duras penas sacan para cubrir los gastos de la seguridad social, impuestos y gastos de energía eléctrica, entre otros.

No todo fueron alegrías en un trágico verano que estuvo marcado por el incendio forestal de Puercas, que obligaba a evacuar el día 12 de agosto a los vecinos de Valer de Aliste, Riofrío, Bercianos, Abejera y Sesnández, cuyos pueblos estuvieron en peligro de ser calcinados por las virulentas llamas.