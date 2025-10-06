Controlado el incendio forestal originado en un pueblo de Sayago, que ha calcinado 11 hectáreas

El incendio forestal originado en la tarde del pasado domingo en una localidad de Sayago ya ha sido controlado. El fuego comenzó a las 19.40 horas en la localidad de Gáname de Sayago hasta la que se desplazaron una decena de medios de extinción, operativo del que formaron parte agentes medioambientales, autobombas o una cuadrilla helitransportada.

El incendio forestal, que pudo ser controlado dos horas después de que se activara el operativo de extinción, ha calcinado una superficie total de 11 hectáreas de pasto.

En cuanto a las causas que provocaron las llamas, la investigación permanece abierta y no han trascendido más datos sobre el origen del incendio forestal .

En el paraje de Gáname de Sayago en el que se originó el fuego permanecen medios de extinción para refrescar el terreno y evitar posibles reproducciones.