Morales Sport
Adiós a una larga espera: El complejo deportivo de Morales del Vino reabre sus salas 15 meses después
La arquitecta municipal está redactando un informe para actualizar los daños sufridos en el recinto tras el cese de actividad por parte de Primus Invictus
El complejo deportivo Morales Sport (a partir de ahora complejo deportivo municipal de Morales del Vino) reabre sus puertas tras 15 meses de inactividad desde que la empresa Primus Invictus echara el candado a la última de las instalaciones: el gimnasio.
Un espacio que el consistorio recupera desde este lunes 6 de octubre, junto a otras dos salas para poner a disposición de los colectivos deportivos a la espera de que el informe de la arquitecta municipal permita continuar con el acondicionamiento de la piscina cubierta.
Los colectivos de yoga, gimnasia de mantenimiento, sevillanas, zumba y judo -en su mayoría gestados ante la falta de oferta deportiva tras el cierre de las instalaciones- pasarán a desarrollar su actividad en el centro liberando así el salón municipal y el pabellón.
Otras disciplinas
La intención es, una vez ubicadas en salas y horarios, abrir el espacio a otras disciplinas deportivas como defensa personal o kick-boxing, entre otros. Una decisión que los colectivos han acogido con satisfacción al suponer la reapertura en firme de un complejo que el consistorio empezó a acondicionar tras la entrega de llaves el pasado 5 de junio y la puesta a punto de la piscina estival y de las pistas multideporte.
Las tres salas (gimnasio, polivalente y la destinada a spinning) cuentan con una superficie de 120, 90 y 70 metros cuadrados, respectivamente, que ya han sido debidamente revisadas. La entrada de los técnicos a las instalaciones a inicios de verano constató la "falta de mantenimiento total", en palabras del teniente de alcalde, Rubén García Pedruelo a este medio. Para su puesta a punto ha sido necesario acometer tareas de limpieza de desagües, sustitución de pladur, reposición de cristalería, pintura y nueva vinilación así como una limpieza integral de la azotea no detectándose problemas de humedades ni grandes complicaciones.
Con todo, la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Morales del Vino ya está redactando un informe pormenorizado con todos los desperfectos anotados tras la entrega de llaves. A falta de concluir el documento, desde el consistorio anticipan que los mayores daños se concentran en las dos piscinas de baño cubiertas.
Máquinas
Será esta instalación la última en ponerse en marcha junto al gimnasio, que aún debe recuperar las máquinas que la concesionaria se llevó en junio de 2024. Desde el consistorio no se fijan plazos pero insisten en que la reapertura del complejo será "total".
Los colectivos mantendrán sus horarios con la práctica de yoga (grupo B) los lunes de 19.30 a 20.30 horas y los martes (grupo A) de 10.00 a 11.00. Ese mismo día se ubican las clases de sevillanas (17.30 a 20.00), gimnasia (19.30 a 20.30) y judo de 16.00 a 22.00.
El miércoles el grupo de yoga B abrirá las puertas del centro entre las 19.30 y las 21.30 mientras que las clases de zumba serán de 20.00 a 21.00. Por último, los horarios del jueves incluyen las clases de yoga A de 10.00 a 11.00, judo (16.00-22.00) y gimnasia de mantenimiento (19.30.20.30).n
