Villaralbo mira al cielo y disfruta de su tradicional fiesta del Ofertorio
Los gigantes y cabezudos presidente la fiesta durante la que los vecinos también disfrutaron de la tradicional subasta y de la música de la tuna
Los gigantes y cabezudos de la asociación Terror Romanorvm volvieron a presidir este domingo la tradicional festividad del Ofertorio que, cada año, se celebra en Villaralbo y que cuenta con la participación de numerosos vecinos
Aprovechando el buen tiempo, los villaralbinos se congregaron para disfrutar del pasacalles con posterior rosario y la tradicional subasta al ritmo de la música interpretada por la tuna universitaria de Zamora.
