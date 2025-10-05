Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villaralbo mira al cielo y disfruta de su tradicional fiesta del Ofertorio

Los gigantes y cabezudos presidente la fiesta durante la que los vecinos también disfrutaron de la tradicional subasta y de la música de la tuna

Vecinos participan en la tradicional fiesta del Ofertorio | CEDIDA

Vecinos participan en la tradicional fiesta del Ofertorio | CEDIDA

Estefanía Vega

Los gigantes y cabezudos de la asociación Terror Romanorvm volvieron a presidir este domingo la tradicional festividad del Ofertorio que, cada año, se celebra en Villaralbo y que cuenta con la participación de numerosos vecinos

Aprovechando el buen tiempo, los villaralbinos se congregaron para disfrutar del pasacalles con posterior rosario y la tradicional subasta al ritmo de la música interpretada por la tuna universitaria de Zamora.

