Tardobispo reactiva sus tradiciones y colma de ofrendas a la Virgen del Rosario
Vecinos de la localidad participan en la misa, la procesión, el baile del ramo, la popular subasta y la carrera de roscas
La localidad de Tardobispo ha vuelto a colmar de ofrendas este domingo a la Virgen del Rosario, jornada que arrancó con la celebración de la misa y la posterior procesión por las calles de la localidad.
Ataviadas con al vestimenta regional, las mujeres del grupo "Majadicas" de Tardobispo volvieron a protagonizar el tradicional baile del ramo como anticipo a la celebración de la subasta y carrera de roscas.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son los 61 caminos rurales aslfaltados que serán reparados hasta 2027: consulta el listado
- Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos
- El pueblecito de Zamora que hace 465 millones de años tenía mar y playa
- El Vigo zamorano: un pueblo de la provincia se adelanta a la Navidad decorando sus fachadas
- El sorprendente hallazgo junto a un contenedor en Torremolinos: Un pueblo de Sayago recupera un 'tesoro
- Muere una mujer en un accidente de tráfico en Cubillos: heridas dos niñas de 5 y 7 años y un hombre de 48 años
- Robleda-Cervantes llora la inesperada pérdida del histórico concejal Domingo Ferrero Rodríguez
- El cereal afronta su tercera campaña a pérdidas: 'Es una situación insostenible