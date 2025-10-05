Tardobispo reactiva sus tradiciones y colma de ofrendas a la Virgen del Rosario

La localidad de Tardobispo ha vuelto a colmar de ofrendas este domingo a la Virgen del Rosario, jornada que arrancó con la celebración de la misa y la posterior procesión por las calles de la localidad.

Ataviadas con al vestimenta regional, las mujeres del grupo "Majadicas" de Tardobispo volvieron a protagonizar el tradicional baile del ramo como anticipo a la celebración de la subasta y carrera de roscas.