Sanabria reza y reivindica en la romería de Los Remedios, patrona de la comarca

Los sanabreses vivieron su día grande este domingo con la celebración de la patrona de la tierra, Nuestra Señora de los Remedios, arropada en una concurrida procesión alrededor del santuario de Otero de Sanabria. El buen tiempo permitió la romería completa, con la celebración de la misa, la procesión y el almuerzo en los espacios verdes de Otero.

Los actos centrales comenzaban a la una de la tarde, con la misa concelebrada por el Vicario general de la Diócesis de Zamora, Pedro Faúndez, y los sacerdotes de la comarca con el arcipreste de la Diócesis de Astorga en Zamora, Agustín Rubio.

Con el templo lleno y una amplia representación institucional, Pedro Faúndez, señaló en la homilía la figura de “la Madre que nos une a todos alrededor del altar, para compartir la Palabra, la Eucaristía y la vida”.

Mensaje

Cada uno “quiere expresar ante la virgen de los Remedios nuestras preocupaciones, nuestras vidas y las de los nuestros, en este momento y en este lugar en el que en ocasiones nos toca ir sanando las distintas heridas, apagando fuegos, pacificando los conflictos que van surgiendo”.

Señaló esas heridas que aquejan a esta comarca “la soledad, la despoblación, los incendios y esa parada de tren AVE que ya no está”. Recordó la fe que trasmitieron los mayores y expresó la invitación “a cuidar de nuestra fe” frente a los interrogantes y siguiendo el ejemplo de “aquella adolescente que queda embarazada que afronta la vergüenza, que tiene que dar a luz en soledad, que ve cómo su hijo es burlado y crucificado. Ella permaneció y creyó”.

En respuesta a esa creencia sostenida durante siglos la comarca reverenció a la imagen de Nuestra Señora de Los Remedios en el momento más esperado, su salida del templo arropada con su manto azul y llevada a hombros por miembros de la Hermandad y creyentes.

Música

Los componentes de la banda de gaitas de la Alta Sanabria, As Portelas, entraban al templo en formación para abrir pasillo a la Virgen en su salida. Los gaiteros de Sanabria y Carballeda fieles a la tradición, acompañaron con el sonido de sus gaitas y percusión a lo largo del recorrido.

Y dentro del templo eran los fieles, al finalizar la misa, quienes se encomendaban y daban las gracias a su patrona en esos momentos de silencio personal en medio de una multitud que acude ante la imagen.

En medio del ajetreo de romeros no pasaron desapercibidas las pancartas en el muro de las reivindicaciones de la reposición de las paradas del AVE en el punto clave de Otero de Sanabria, donde radica la estación de Alta Velocidad, vital para la salud y los derechos de la comarca.

La fiesta fue completa gracias al buen tiempo y al amplio despliegue de puestos y atracciones en la explanada del templo, con largas filas para comprar churros por la mañana desde el Rosario de la Aurora hasta el almuerzo. Familias y amigos eligieron la mejor sombra para comer pulpo a feira o platos caseros, o el jamón de la fiesta.