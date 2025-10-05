Un pueblo de Zamora con mucho arte: Un nuevo mural dedicado a San Mateo amplía el museo al aire libre

Un pequeño pueblo de Zamora ha sumado un nuevo mural a los que en la actualidad se pueden admirar en sus calles. La temática elegida para esta nueva obra de arte urbano es distinta a la de trabajos anteriores, basada en la fauna de la zona.

La presidenta de la asociación "La Barca", Sagrario Piorno, destacó que el nuevo mural que ya decora las calles de Villaflor recrea la talla de San Mateo, patrono del antiguo Ayuntamiento de San Pedro de la Nave, desaparecido en el año 1934 tras la inundación del embalse de Ricobayo.

La Pueblica, El Campillo, Villanueva de los Corchos y Villaflor formaban parte del antiguo Ayuntamiento y, por tanto, celebraban la festividad de San Mateo. Con el paso de los años, los pueblos no inundados por el embalse fueron cambiando la fecha de las fiestas de verano al mes de agosto para propiciar la participación, ante el regreso de sus "hijos" emigrados a otros lugares.

Devoción

En el caso de La Pueblica, como recordó Piorno, los descendientes fueron ubicados en un nuevo pueblo, Pueblica de Campeán, que en la actualidad siguen celebrando una misa en honor de San Mateo, aunque se encuentren a más de 40 kilómetros de distancia de su lugar de origen.

Como consecuencia de la inundación, Villaflor perdió su iglesia y no fue hasta el año 2006 cuando gracias al Obispado y a la parroquia de San Torcuato de Zamora se inauguró un pequeño templo en honor a San Boal que, según la tradición, fue asesinado por los romanos a las orillas del Esla y transportado en carro de bueyes hasta la ubicación de la iglesia de San Torcuato. Desde entonces, Villaflor venera a dos santos, San Mateo y San Boal.

No obstante, la localidad carecía a una reproducción de San Mateo y, por este motivo, se ha decidido pintar un nuevo mural que, además, recuerda a todos los pueblos unidos por el santo.

Con el nuevo mural, Villaflor suma un total de 33 y se pueden admirar en las paredes del pueblo. Además, está previsto incorporar un nuevo trabajo a la ruta de arte urbano antes de que finalice este año.