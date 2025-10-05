Nuevo incendio forestal en Zamora: Medios de extinción trabajan en este pueblo de Sayago
El fuego se ha originado en la tarde de este domingo y ha obligado a movilizar autobombas, agentes medioambientales y cuadrillas terrestres
Un nuevo incendio forestal ha activado las alarmas en la provincia de Zamora. El fuego se ha originado a las 19.40 horas en la localidad de Gáname de Sayago, que pertenece al municipio de Bermillo, hasta la que se han desplazado los medios de extinción.
En estos momentos, trabajan en la zona en la que se ha originado el incendio un total de nueve medios de extinción. En concreto, hasta el paraje en el que ha comenzado el fuego se han desplazado tres agentes medioambientales, dos autobombas, dos cuadrillas terrestres y otra helitransportada, entre otros.
Por el momento, se desconocen las causas que han originado este nuevo incendio forestal en la provincia de Zamora, así como la superficie afectada por las llamas.
