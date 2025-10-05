Merujero: el gentilicio de un pueblo de Zamora que muy pocos conocen
Su origen se debe a la presencia junto a su río de marujas o pamplinas, unos brotes verdes ideal para ensaladas
¿Sabes lo que es una meruja? Pueden llamarse también marujas o pamplinas y se trata de brotes que nacen alrededor de los ríos para comer, sobre todo, en ensaldas aderezados con ajo, aceite, vinagre y sal. Esta planta es precisamente la que le da la denominación al gentilicio de un pueblo de Zamora marcado por la presencia de estos tallos que antiguamente nacían a su antojo en las próximidades del río Tera.
Hablamos del gentilicio de los habitantes de Puebla de Sanabria, ya que si bien pueden denominarse "sanabres" de forma general, ellos tienen su propia forma de llamarse: merujeros.
Puebla de Sanabria, el pueblo del mes según National Geographic
La prestigiosa revista National Geographic se ha fijado en Zamora. Y no es la primera vez. En esta ocasión lo ha hecho para elegir el pueblo más bonito de España para hacer una escapadita en octubre. Los zamoranos conocen de sobra a esta localidad que cada vez es más popular entre los turistas de interior del resto de España.
Hablamos de Puebla de Sanabria, ese lugar en el que "la prisa cede espacio a los paseos tranquilos, a la contemplación de paisajes teñidos de ocres y al descubrimiento de pueblos donde el tiempo parece haberse detenido, explica Ana Arnau, la periodista encargada de la redacción sobre esta villa sanabresa en National Geographic. La elección de Puebla obedece a varios criterios: el primero, su imponente historia medieval, pero a esto añaden varios argumentos más, como "su naturaleza grandiosa" o "un encanto rural capaz de enamorar a cualquiera".
