Dos heridos en Figueruela de Arriba en un accidente de tráfico: esto es lo que ha ocurrido
Un choque entre un turismo y una moto lesiona a los dos ocupantes del vehículo de dos ruedas
T. S.
Nuevo accidente de tráfico en Zamora, en esta ocasión, en la provincia. Se trata de una colisión en Figueruela de Arriba que se ha saldado con dos heridos.
Todo ha ocurrido pasadas las 10.30 horas de este domingo en el kilómetro 1 de la carretera ZA-L-2451 como consecuencia de la colisión entre un turismo y una motocicleta.
Los dos ocupantes de la moto han resultado heridos, aunque ambos se encuentran en estado consciente, pero con dolores generalizados y una lesión de uno de ellos en la pierna.
Hasta el lugar de los hechos acuden la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.
Emergencias en Zamora: una cada 24 minutos
La Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León da respuesta cada año a alrededor de 300.000 llamadas de atención urgente. Para ello cuentan tanto con el trabajo del Centro Coordinador de Urgencias de Sacyl como con la movilización permanente de los profesionales sanitarios y de las 194 unidades asistenciales, incluidos cuatro helicópteros medicalizados, que la comunidad destina cada día a la cobertura de emergencias relacionadas con la salud.
En Zamora se recibieron en las Emergencias Sanitarias 21.478 llamadas a lo largo del último año que permitieron atender a 21.780 personas, es decir, que cada 24 minutos un zamorano es atendido por este servicio.
