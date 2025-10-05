"No queremos ser una colonia energética": El grito de Zamora en la Manifestación de la España Vaciada en Madrid

"Salvemos el medio rural agredido". Con este lema, medio centenar de zamoranos respondieron al llamamiento realizado por la Coordinadora Rural de Zamora y secundaron la manifestación de la Revuelta de la España Vaciada que se ha celebrado este domingo en Madrid.

El presidente de la Coordinadora, Chema Mezquita, destacó la importancia de este nuevo acto de protesta, en el que los participantes alzaron la voz contra la escasez de avances que se han producido desde que en 2019 la Revuelta de la España Vaciada saliera a las calles para protestar por el abandono de los pueblos.

Alrededor de 1.500 personas procedentes de distintos puntos de España se unieron en Madrid para participar en una manifestación que partió de la plaza de Carlos V en Atocha y concluyó en la de Cibeles, donde tuvo lugar la lectura de un manifiesto conjunto.

Participantes en el acto de protesta despliegan una gran bandera en la capital de España. / Cedida

Mezquita realizó una valoración positiva de la participación en el acto de protesta, en el que los zamoranos "se hicieron notar mucho" y, al margen de desplegar una gran bandera de Zamora, sumaron su voz a la de otras provincias que también se sienten "agredidas" por el trato dispensado hacia su medio rural.

Para el presidente de la Coordinadora Rural, el acto de protesta celebrado en Madrid supuso además un "punto de reinicio para seguir incidiendo en las injusticias que sufre la provincia".

En este sentido, advirtió el nuevo modelo de desarrollo que se pretende implantar en el medio rural zamorano, basado en la instalación de industrias que "benefician a muy pocos" y que "no dejan progreso en los pueblos", en alusión a "proyectos energéticos" como las plantas de biogás, parques eólicos o industrias que producen hidrógeno verde.

Este nuevo modelo, según Mezquita, pretende convertir Zamora en una "colonia energética para enriquecer otros territorios mientras la provincia se empobrece".

Zamoranos secundan el acto de protesta en la capital de España. | CEDIDA

Por otra parte, incidió en otros problemas como la atención sanitaria en el medio rural o la política de gestión forestal de la Junta que, tras los incendios registrados el pasado verano, supone una "amenaza" para los pueblos. Por último, denunció que "muchas instituciones colaboran en este saqueo del medio rural", por lo que considera necesario exigir responsabilidades a "las personas que están al frente de las administraciones".