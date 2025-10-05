Bendición sobre dos ruedas en Sanabria: Agua bendita para proteger a los conductores
Centenares de personas participan en una tradición muy arraigada en la comarca, que cada año se celebra junto al santuario de Nuestra Señora la Virgen de los Remedios
Cientos de personas participaron de la tradicional bendición de vehículos en el recinto del santuario de Nuestra Señora la Virgen de Los Remedios, patrona de Sanabria. Fieles y devotos de la Virgen se congregaron en la iglesia de Los Remedios para asistir a la novena y participar de la bendición.
Un par de cientos de vehículos estacionados recibieron el agua bendita de manos del arcipreste de Sanabria, Agustín Rubio.
Además de derramar agua sobre las carrocerías y conductores, don Agustín atendió las peticiones de regar medallas de la Cofradía, pulseras y hasta alguna mascota de cuatro patas.
Los miembros de Hermandad que acompañaban al sacerdote entregaban las postales y, en ocasiones, un “para que regreses otra vez” sobre todo a los conductores de los vehículos de feriantes y comerciantes que acudieron a este acto del sábado, víspera de Domingo grande.
Carroceta de incendios
Una de las personas que acudió con su vehículo particular, por primera vez a este acto, es chófer de una carroceta de incendios de extinción. “Teníamos que haber traído las carrocetas para bendecir”, decía al reflexionar tras un verano duro de incendios y el 2022 donde el despliegue de vehículos en los incendios ha sido sobresaliente y arriesgado.
Esta persona recordaba al compañero fallecido en el incendio de la Sierra de la Culebra en 2022. Esta vez todos han vuelto a casa.
