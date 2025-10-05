Bendición sobre dos ruedas en Sanabria: Agua bendita para proteger a los conductores

Cientos de personas participaron de la tradicional bendición de vehículos en el recinto del santuario de Nuestra Señora la Virgen de Los Remedios, patrona de Sanabria. Fieles y devotos de la Virgen se congregaron en la iglesia de Los Remedios para asistir a la novena y participar de la bendición.

Un par de cientos de vehículos estacionados recibieron el agua bendita de manos del arcipreste de Sanabria, Agustín Rubio.

Además de derramar agua sobre las carrocerías y conductores, don Agustín atendió las peticiones de regar medallas de la Cofradía, pulseras y hasta alguna mascota de cuatro patas.

Los miembros de Hermandad que acompañaban al sacerdote entregaban las postales y, en ocasiones, un “para que regreses otra vez” sobre todo a los conductores de los vehículos de feriantes y comerciantes que acudieron a este acto del sábado, víspera de Domingo grande.

Carroceta de incendios

Una de las personas que acudió con su vehículo particular, por primera vez a este acto, es chófer de una carroceta de incendios de extinción. “Teníamos que haber traído las carrocetas para bendecir”, decía al reflexionar tras un verano duro de incendios y el 2022 donde el despliegue de vehículos en los incendios ha sido sobresaliente y arriesgado.

Esta persona recordaba al compañero fallecido en el incendio de la Sierra de la Culebra en 2022. Esta vez todos han vuelto a casa.