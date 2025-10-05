Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De Aliste a Pretoria: un zamorano se convierte en embajador de España en Sudáfrica

José Manuel Pascual García asume su primer destino como embajador tras ejercer como adjunto en varias embajadas españolas

José Manuel Pascual García, ante el presidente de Sudáfrica.

José Manuel Pascual García, ante el presidente de Sudáfrica. / Cedida

F. E.

José Manuel Pascual García, natural de Ceadea de Aliste, en Zamora, ha sido nombrado embajador de España en Sudáfrica, en el que supone su primer destino como máximo representante diplomático.

Pascual García ha presentado sus credenciales ante el presidente del país africano, Cyril Ramaphosa, en una ceremonia que se ha celebrado en el palacio presidencial de Pretoria, capital administrativa de Sudáfrica. En el acto, ha estado acompañado por su esposa, Carmen Rodríguez Alfageme, también zamorana.

El embajador zamorano (izquierda), su mujer (derecha) y el presidente de Sudáfrica (centro).

El embajador zamorano (izquierda), su mujer (derecha) y el presidente de Sudáfrica (centro). / Cedida

Previamente a su nombramiento, José Manuel Pascual García ejerció como adjunto en las embajadas españolas de Libia, Brasil, Lisboa y Sudáfrica, acumulando una dilatada experiencia en labores diplomáticas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los 61 caminos rurales aslfaltados que serán reparados hasta 2027: consulta el listado
  2. Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos
  3. El pueblecito de Zamora que hace 465 millones de años tenía mar y playa
  4. El Vigo zamorano: un pueblo de la provincia se adelanta a la Navidad decorando sus fachadas
  5. El sorprendente hallazgo junto a un contenedor en Torremolinos: Un pueblo de Sayago recupera un 'tesoro
  6. Muere una mujer en un accidente de tráfico en Cubillos: heridas dos niñas de 5 y 7 años y un hombre de 48 años
  7. Robleda-Cervantes llora la inesperada pérdida del histórico concejal Domingo Ferrero Rodríguez
  8. El cereal afronta su tercera campaña a pérdidas: 'Es una situación insostenible

De Aliste a Pretoria: un zamorano se convierte en embajador de España en Sudáfrica

De Aliste a Pretoria: un zamorano se convierte en embajador de España en Sudáfrica

GALERÍA | Sanabria celebra la romería de Los Remedios

GALERÍA | Sanabria celebra la romería de Los Remedios

El mundo rural zamorano alza la voz en Madrid con la Revuelta de la España vaciada

El mundo rural zamorano alza la voz en Madrid con la Revuelta de la España vaciada

Dos heridos en Figueruela de Arriba en un accidente de tráfico, uno de ellos, trasladado en helicóptero

Dos heridos en Figueruela de Arriba en un accidente de tráfico, uno de ellos, trasladado en helicóptero

El pueblo perfecto para viajar en octubre según National Geographic está en Zamora, ¿cuál es?

El pueblo perfecto para viajar en octubre según National Geographic está en Zamora, ¿cuál es?

Merujero: el gentilicio de un pueblo de Zamora que muy pocos conocen

Merujero: el gentilicio de un pueblo de Zamora que muy pocos conocen

Un pueblo de Zamora con mucho arte: Un nuevo mural dedicado a San Mateo amplía el museo al aire libre

Un pueblo de Zamora con mucho arte: Un nuevo mural dedicado a San Mateo amplía el museo al aire libre

Bendición sobre dos ruedas en Sanabria: Agua bendita para proteger a los conductores

Bendición sobre dos ruedas en Sanabria: Agua bendita para proteger a los conductores
Tracking Pixel Contents