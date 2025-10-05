De Aliste a Pretoria: un zamorano se convierte en embajador de España en Sudáfrica
José Manuel Pascual García asume su primer destino como embajador tras ejercer como adjunto en varias embajadas españolas
F. E.
José Manuel Pascual García, natural de Ceadea de Aliste, en Zamora, ha sido nombrado embajador de España en Sudáfrica, en el que supone su primer destino como máximo representante diplomático.
Pascual García ha presentado sus credenciales ante el presidente del país africano, Cyril Ramaphosa, en una ceremonia que se ha celebrado en el palacio presidencial de Pretoria, capital administrativa de Sudáfrica. En el acto, ha estado acompañado por su esposa, Carmen Rodríguez Alfageme, también zamorana.
Previamente a su nombramiento, José Manuel Pascual García ejerció como adjunto en las embajadas españolas de Libia, Brasil, Lisboa y Sudáfrica, acumulando una dilatada experiencia en labores diplomáticas.
