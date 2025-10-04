Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora se prepara para una nueva movilización en defensa de la sanidad pública: fecha y motivos

La plataforma de Tábara secundará el acto de protesta y el que está previsto celebrar en Valladolid para exigir mejoras en los centros de salud y reducir las listas de espera

Vecinos de la plataforma en defensa de la sanidad pública de Tábara, en la concentración de este sábado.

Vecinos de la plataforma en defensa de la sanidad pública de Tábara, en la concentración de este sábado. / Cedida

M. J. Cachazo

Zamora acogerá en noviembre una nueva movilización en defensa de la sanidad pública que ya ha comenzado a organizarse y con la que se pretende exigir que la consejería de Sanidad de la Junta atienda todas y cada una de las reivindicaciones de las distintas zonas básicas de salud de la provincia.

Así lo ha expuesto este sábado la plataforma en defensa de la sanidad pública de la zona básica de salud de Tábara en una nueva concentración, durante la que se ha informado a los participantes sobre la nueva campaña de movilizaciones a nivel provincial y autonómico.

Para organizar ambas movilizaciones, en una primera fase cada plataforma organizará actos en su zona básica de salud, tales como charlas o asambleas, con el fin de reactivar a sus vecinos después del parón veraniego.

Listas de espera

En Tábara, las concentraciones se han mantenido a lo largo del verano, aunque la plataforma secundará todas las movilizaciones que se organicen ante problemas como el aumento de las listas de espera o la situación de los centros de salud en el que “no se recuperan los servicios médicos para cubrir plantillas y necesidades”.

En este punto, la plataforma en defensa de la sanidad pública de Tábara recordó que, desde el inicio de sus movilizaciones reivindica un refuerzo de la plantilla con un médico y una enfermera más de apoyo para el servicio de urgencias, así como otro facultativo para cubrir bajas, vacaciones y permisos, al margen de un psiquiatra, un pediatra, un geriatra y un fisioterapeuta.

En principio, como se ha anunciado este sábado en Tábara, la movilización en defensa de la sanidad pública se celebrará en Zamora alrededor del 8 de noviembre y está previsto utilizar un lema común, aunque cada plataforma puede añadir sus reivindicaciones específicas.

La segunda fase de la campaña se centrará en una movilización conjunta centralizada que tendrá lugar en Valladolid y que también secundará la plataforma de Tábara, consciente de la necesidad de que los actos de protesta “aumenten” para que “los servicios públicos mejoren” y “las listas de espera disminuyan”.

De no conseguirse estos objetivos, como recalcó, el dinero público será “derivado” a la sanidad privada, por lo que considera necesario respaldar cualquier acto de protesta para “parar este derroche” y para “llenar los bolsillos de cuatro sinvergüenzas sin escrúpulos”, en alusión a “nuestros dirigentes políticos”.

