Zamora, anfitriona de un congreso nacional gracias al "buque insignia" de los alimentos de La Raya

La Indicación Geográfica Protegida "Ternera de Aliste", que preside el ganadero de Carbajales de Alba, Roberto Fuentes Gervás, y que tiene como director general al ingeniero agrónomo Santiago Borrego Ojeda, será la anfitriona y organizadora del Congreso Nacional "Origen España" en el mes de junio de 2026, coincidiendo con la conmemoración de los primeros diez años de la puesta en marcha del marchamo de calidad IGP del buque insignia de los productos agroalimentarios de "La Raya" de España y Portugal.

La entidad "Origen España" es una asociación sin ánimo de lucro que engloba en la actualidad a 89 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de todo el territorio nacional, lo que supone una representatividad del 90% en cuanto a valor económico de estas figuras de calidad con más de 1.600 millones de euros. Actúa como un interlocutor único de las mismas, impulsando la protección de estas figuras de calidad diferenciada, defendiendo y protegiendo el esfuerzo de quienes día a día trabajan por conseguir productos agroalimentarios de calidad, con tradición, prestigio y reputación únicas.

Desde el punto de vista meramente económico, es un sector con gran peso dentro de la agroalimentación, ya que abarca tanto la fase agrícola como ganadera, con unos 200.000 operadores primarios vinculados, así como la fase de transformación, con alrededor de 3.400 industrias adscritas a las figuras de calidad en España. Entre los objetivos de "Origen España" se encuentran los propios de las figuras de calidad, que pueden resumirse en impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Participantes en la última edición del congreso posan en una foto de familia. / Ch. S.

Las DOPS e IGPS reconocen y certifican en un producto una calidad diferenciada, consecuencia de características propias y diferenciales, debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos y, también, a la influencia del factor humano que participa en la obtención de estas.

Ambos son sellos de calidad reconocidos por la Unión Europea que avalan productos con garantía de origen, prestigio y tradición, y que están protegidos de usurpaciones e imitaciones para aprovecharse de su gran reputación.

Sellos que son una garantía para los consumidores y que, además, contribuyen al desarrollo del sector primario y a la protección medioambiental de las áreas geográficas productoras. Además, incrementan el potencial del valor añadido de los productos, permiten la diversificación de la producción, suponen un gran potencial para satisfacer las demandas de los consumidores, permiten el desarrollo de las zonas rurales y la fijación de la población a su respectivo territorio rural, fomentan la utilización de recursos genéticos autóctonos y facilitan la valorización, conservación y perpetuación del rico patrimonio gastronómico y cultural de nuestro país y del conjunto de la Unión Europea. Otro importante objetivo de la Asociación Nacional "Origen España" es promover el reconocimiento del papel esencial de las DOP e IGP en el desarrollo sostenible, fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias entre productores, respecto al valor añadido que confieren a las comunidades locales agroalimentarias.

En esta línea, "Origen España" celebra anualmente unas Jornadas Técnicas, coincidiendo con su Asamblea Anual, como foro de encuentro del sector donde se tratan temas de interés para las DOP e IGP nacionales y, en el año 2026, van a ser organizadas por la Asociación para la Promoción de la Ternera de Aliste (APTA), órgano de gestión de la IGP Ternera de Aliste, en Zamora, a lo largo del mes de junio.

Varios ejemplares de terneras de Aliste. / Ch. S.

El referido evento, que en 2026 tendrá lugar en Zamora, es el más importante que esta organización celebra anualmente. Supone todo un acontecimiento para el sector de la calidad diferenciada nacional y atrae la atención del propio sector, así como de instituciones nacionales e internacionales. Por todo ello, Zamora será por unos días la imagen y el escaparate del sector agroalimentarios de la calidad diferenciada nacional.

Para Roberto Fuentes Gervás acoger un evento de estas características supone "un hito importantísimo para la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste, ya que es una gran oportunidad para presentar al conjunto del sector de la calidad diferenciada todo lo que hace diferente y única a nuestra carne de vacuno con IGP, nuestro territorio y sus gentes".

El evento nacional atraerá a alrededor de 100 representantes, entre dirigentes y técnicos de las distintas figuras de calidad que conforman "Origen España", a las que se sumarán figuras de calidad invitadas, autoridades y ponentes.

El XVII Congreso Nacional "Origen España", que se hará coincidir con el décimo aniversario de la IGP Ternera de Aliste, que fue inscrita en el Registro de las DOP e IGP de la Unión Europea el 20 de enero de 2016, siempre cuenta con el patrocinio de instituciones y empresas del lugar donde se celebra, esperando por este motivo poder contar en este caso también con el apoyo de la Diputación Provincial de Zamora, así como de la Junta y de Caja Rural de Zamora.