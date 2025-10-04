El sorprendente hallazgo junto a un contenedor en Torremolinos: Un pueblo de Sayago recupera un "tesoro"

De Málaga a Sayago. Este es el largo camino de casi 800 kilómetros que ha recorrido un "tesoro" recuperado por dos vecinos de la localidad malagueña de Torremolinos y que, gracias a su sensibilidad y generosidad, ha recuperado la parroquia de Fresnadillo de Sayago, de la que se desconoce cómo desapareció. Se trata de antiguos documentos y libros parroquiales, un patrimonio de gran valor histórico que ya ha sido depositado en el Archivo Diocesano de Zamora para su estudio por parte de investigadores.

La curiosa historia arranca a mediados de agosto cuando una vecina de Torremolinos encontró junto a un contenedor de basura una carpeta que contenía antiguos documentos. La curiosidad llevó a esta mujer a recoger la carpeta para evitar que terminara junto al resto de residuos. Tras revisar su contenido, comprobó que en su interior la carpeta almacenaba antiguos documentos de la parroquia de Fresnadillo de Sayago, tales como correspondencia entre párrocos y obispos sobre el tejado del campanario, dos testamentos notariales y varias hojas de libros de fábrica.

Investigación

Tras indagar dónde se encontraba la localidad sayaguesa y buscar la dirección de correo electrónico del párroco, la vecina remitió un escrito a Juan José Carbajo, al que informó sobre el curioso hallazgo. Después de leer el correo, el sacerdote solicitó a la vecina un teléfono de contacto para cerciorarse de la veracidad de la historia y ambas partes acordaron el envío del material recuperado.

Sorprendida por el hallazgo la vecina de Torremolinos compartió la curiosa historia con otros residentes de su urbanización. Su relato propició que otro vecino reconociera que había encontrado junto al mismo contenedor de basura unos libros antiguos y que también pertenecían a la parroquia de Fresnadillo de Sayago. Todo el material recuperado fue remitido a Carbajo por correo certificado quien, al abrir el paquete, constató la importancia y el incalculable valor histórico de los documentos y de los cinco libros.

Libros de la parroquia de Fresnadillo que han regresado a la provincia. / Cedida

El más antiguo, en cuyo lomo se puede leer el año 1512, contiene en su interior textos anteriores a la citada fecha, concretamente del año 1465, y aluden a una visita pastoral del obispo a finales de la Edad Media, documento que, Carbajo definió como "muy importante".

El conjunto de volúmenes recuperado se completa con otros dos de fábrica, uno de cargas de misas y otro de la cofradía del Rosario y del Corazón de Jesús, por lo que su valor excede el plano religioso, ya que también ofrecen una visión de la vida social y económica de Fresnadillo de Sayago desde hace siglos.

Desaparición

En cuanto a los motivos que explicarían el motivo por el que los fondos documentales recalaron en Torremolinos, Carbajo reconoció que "no sabemos ni cuándo desaparecieron ni la razón". De hecho, el sacerdote intentó buscar una explicación razonable a través de la vecina de Torremolinos que recuperó los fondos documentales, a la que preguntó si en su urbanización residía algún zamorano.

La respuesta fue negativa, al igual que la de los vecinos de Fresnadillo de Sayago, a los que el cura interpeló sobre el inesperado hallazgo, que tampoco se explican cómo los documentos y libros terminaron en la localidad malagueña.

No obstante, el sacerdote destacó la "sensibilidad" de los dos vecinos que recuperaron los fondos y que supieron valorar su importancia, lo que permitió su retorno a Fresnadillo de Sayago. Por último, destacó la importancia de los archivos parroquiales como custodios de la memoria histórica y cultural del medio rural de Zamora.