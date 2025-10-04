Un pueblo de Tierra del Vino se remanga para pisar las uvas en su Fiesta de la Vendimia

Un pueblo de Tierra del Vino exaltará su extensa tradición vitivinícola el sábado 11 de octubre durante una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia. De hecho, el municipio forma parte de la Denominación de Origen Toro y ha logrado preservar antiguos viñedos con los que se elaboran vinos amparados por el sello de calidad.

El alcalde de Venialbo, Jesús Vara, confirmó que la Fiesta de la Vendimia arrancará con el encuentro de los vecinos que colaborarán en la elaboración de las típicas patatas con bacalao, que se degustaban como almuerzo durante la vendimia y que conforman el plato principal de una comida popular. A partir de las 10.30 horas está prevista la apertura del mercado de artesanía, que reunirá a una docena de puestos.

Exposición

Durante la Fiesta de la Vendimia, vecinos y visitantes podrán admirar la exposición de dibujos de escolares del colegio y relacionados con la recolección de uva.

Acto seguido, tendrá lugar la degustación de las patatas con bacalao en compañía de amigos y familiares, que se celebrará en la plaza de los Negrillos.

Tras reponer fuerzas, los participantes en la Fiesta de la Vendimia disfrutarán del tradicional pisado de las uvas, que dará paso a una actuación musical, que será ofrecida por el grupo "Golpe maestro". La Fiesta de la Vendimia de Venialbo proseguirá con una sesión de música de Dj y de karaoke.

Al día siguiente, autoridades y vecinos arroparán a los agentes de la Guardia Civil en la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, que comenzará con una misa y que proseguirá con el solemne izado de la bandera.