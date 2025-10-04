Un pueblo de Sayago, sede de un encuentro sobre el proyecto que quiere repoblar Zamora a través del empleo

"Del reto a la oportunidad: personas, comunidad y empleo frente al reto demográfico" es el título de un encuentro, que se celebrará el miércoles 8 de octubre en el salón de plenos del Ayuntamiento de Fermoselle.

La iniciativa se enmarca en el proyecto "Retoraya", financiado por el programa Interreg España-Portugal-Poctep y que pretende combatir la despoblación en la región transfronteriza de Castilla y León y el norte de Portugal, generando empleo estable en sectores clave como el de los cuidados y apoyando la revitalización de comunidades rurales.

Otro de sus objetivos es atraer a nuevos pobladores, acompañarlos en su proceso de integración en el medio rural y mejorar la calidad de vida de las personas que ya viven en los pueblos, apostando por un modelo sostenible y comunitario.

Programa

El encuentro en Fermoselle será inaugurado a las 10.00 horas con la bienvenida institucional a los participantes. Acto seguido, dará comienzo la primera conferencia y, a las 10.45 horas, tendrá lugar la presentación del proyecto y de los resultados preliminares del pilotaje.

Tras un café, la jornada sobre el proyecto "Retoraya" proseguirá a las 12.00 horas con una charla sobre el talento migrante como motor de empleo y arraigo en el medio rural, que dará paso a una mesa de experiencias de quienes llegan y de quienes se quedan en los pueblos.

El encuentro será clausurado con una mesa de debate sobre emprendimiento y empleo para repoblar el medio rural. En la jornada participarán expertos, empresarios y nuevos pobladores que, en conjunto, reflexionarán sobre cómo el empleo puede devolver vida a los pueblos.

"Retoraya" se vertebra en tres acciones clave. La primera es el análisis del territorio, con un mapeo de agentes locales y un estudio detallado de oportunidades de empleo en el ámbito de los servicios de proximidad.

Pilotaje

El siguiente paso es la creación del "Lab" de nuevos pobladores, para lo que se desarrollará una metodología específica, con el fin de atraer y retener pobladores. La tercera acción es el pilotaje en tres municipios de Zamora, Salamanca y la zona Douro para validar el modelo de reactivación laboral y repoblación.

La Fundación Intras y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León coordinan el proyecto, en el que colaboran la Diputación de Zamora , la Asociación Asprodes y la Comuidade Intermunicipal do Douro.

El presupuesto global del proyecto para el conjunto de los socios asciende a casi 913.000 euros, de los que serán subvencionados un total de 684.742.