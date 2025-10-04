Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una marea rosa recorre este pueblo de Zamora para recaudar fondos y apoyar la investigación del cáncer

Todo el dinero recaudado con la iniciativa solidaria organizada por la asociación cultural "La Reguera" será destinado al Centro de Investigación de Salamanca

M. J. Cachazo

Los vecinos de Fuentesaúco se han volcado este sábado con una marcha solidaria organizada para recaudar fondos, que se destinarán íntegramente al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca.

Saucanos de diferentes edades participaron en la iniciativa promovida por la asociación cultural "La Reguera" que, para promocionarla, divulgó en los días previos un emotivo vídeo animando a los vecinos a colaborar.

Con camisetas de color rosa, los participantes completaron el recorrido de la marcha, en un ambiente de hermandad y de solidaridad. Además, con motivo de la marcha, enfermos de cáncer compartieron con los asistentes emotivos relatos de su experiencia.

En la marcha también participó el prestigioso investigador del Centro de Salamanca, Atanasio Pandiella, quien explicó a los saucanos la importancia de la investigación para avanzar en los tratamientos de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos.

Noticias relacionadas y más

Pandiella también agradeció el apoyo de asociaciones como "La Reguera" y Unidos contra el Cáncer de Toro y provincia, con la que desde hace años mantiene una estrecha vinculación y con la que colabora en numerosas iniciativas para dar a conocer el trabajo de los investigadores y transmitir un mensaje de esperanza a los enfermos.

TEMAS

