Accidente en Zamora

Aparatoso incendio de un coche en la Autovía A-52 en Zamora

Los ocupantes tuvieron tiempo de salir del coche sin ayuda e ilesos

Un bombero del Consorcio Provincial apaga el coche incendiado en Mombuey.

M. J. Cachazo

Un aparatoso incendio llamaba la atención de los conductores que viajaban esta tarde por la Autovía de las Rías Bajas a la altura de Mombuey. Un turismo ardió sobre la calzada de la autovía en el kilómetro 51 de la A-52, lo que causó diez llamadas de ciudadanos al 1-1-2.

Hasta el lugar acudieron los bomberos del Consorcio Provincial ubicados en la base de Rionegro del Puente, muy próxima al lugar del suceso, para apagar las llamas del coche, que quedó calcinado. Además, el fuego se había extendido a la vegetación circundante en esta calurosa tarde de principios de octubre, pero los bomberos pudieron atajarlo a tiempo.

Un bombero apaga el fuego. / Cedida

El siniestro comenzó a las 18.21 horas y afortunadamente los ocupantes del coche tuvieron tiempo de salir del vehículo sin ayuda e ilesos, por lo que no hubo que lamentar daños personales.

Tras la extinción del fuego, los bomberos permanecieron en la zona para refrigerar el vehículo.

