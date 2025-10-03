El pueblecito de Zamora que hace 465 millones de años tenía mar y playa

Sesnández de Tábara ha hecho un alto en el camino para conocer su más remoto pasado a través sus peñas geológicas gracias a la iniciativa del biólogo Luis María Ferrero Lomas, piedras con aconteceres al descubierto tras arrasar los montes los incendios forestales. "Peñas Geológicas de Sesnández" ha sido una magna muestra, gracias al biólogo sesnandino, junto a Saturnino Sánchez (experto conocedor de todas las peñas), Raúl Resino (fotógrafo), Álvaro Romero (secretario) y Ángel Román (chófer), a los que la asociación cultural "Sierra Sesnández" agradecía su trabajo, al igual que a las encargadas de la exposición, María Andrés y Hortensia del Río.

Luis María Ferrero Lomas, hijo de emigrantes, nació en Jerez de la Frontera el 26 de junio de 1970. En El Bosque vivió sus primeros dos años y emigró a Colmenar Viejo. Estudió Biología en la Universidad Autónoma de Madrid, haciendo un doctorado, con beca, donde escribió su tesis doctoral "cum laude". Ya desde niño, aprovechaba sus vacaciones en Sesnández, para recorrer su término recogiendo piedras para su estudio.

Saturnino Sánchez ya andaba con diez años cuidando las cabras, tanto en Sesnández como por Tábara, de ahí que sea el único que conoce el nombre de todas las peñas. Sabe dónde anida cada pájaro y dónde brota cada seta al abrigo de mil vivencias entre lobos y jabalíes, por lo que si Luisma ha sido el autor de la geografía intelectual de "Peñas Geológicas de Sesnández", Saturnino lo es de la física.

Las peñas de Sesnández "como casi todas las realidades materiales de nuestro pueblo, tienen multitud de facetas, dependiendo del observador, recogiendo esa mirada caleidoscópica en un intento de satisfacer todos los gustos y sensibilidades". Para el biólogo "las peñas son un referente paisajístico, un recuerdo de nuestras infancias, unos hitos que nos anclan a nuestra tierra y su entorno; son fuentes de toponimia, resultado del uso intensivo de los recursos naturales desde hace siglos, cuando a falta de teléfonos móviles y gps de nuestros antepasados, algunos todavía vivos, usaban las peñas y sus nombres como referencia geográfica para orientarse y saber dónde se estaban las personas, ganados y anécdotas".

Sesnández de Tábara, el pueblo que hace 465 millones de años tenía mar y playa

Y reflexiona Ferrero Lomas que "es una lástima que toda esta fuente de información se esté perdiendo conforme las personas que atesoran este conocimiento van dejándonos, y es también triste comprobar cómo solo una pequeña parte de estos datos es recogida en mapas topográficos oficiales y catastros mal informados que deforman los términos y los ubican mal".

Las rocas también son fuente de información sobre su propio origen. La historia de la tierra y de la vida en nuestro planeta ha quedado "escrita" en las peñas, no hay más que subir a ellas e interpretar las estructuras que muestran, es decir, estratificaciones, plegamientos, fallas e intrusiones, mostrándose en la exposición elementos geológicos que ilustran los avatares por los que pasaron los sedimentos marinos que finalmente conformaron las peñas.

Para Ferrero Lomas, "las arenas y limos que se acumularon en fondos marinos poco profundos durante el Ordovícico, hace 465 millones de años, cuando lo que ahora es Sesnández estaba a la orilla de un mar situado cerca del polo sur, en un antiguo supercontinente nombrado por los geólogos como Gondwana, al compactarse y cementarse formaron areniscas y arcillas respectivamente, y estas a su vez, debido a las presiones que las plegaron durante la orogenia Varisca, hace 300 millones de años, se transformaron en cuarcitas y filitas".

En "La Resbalina" quedaron "fosilizadas" las huellas que dejó el oleaje o las corrientes en la arena de la playa o en fondos marinos poco profundos, marcas conocidas como "ripple marks" o rizaduras, que son la prueba de que Sesnández, hace 465 millones de años, tenía playa". En la "Corbacera Chiquita" hay bloques de roca sueltos en los que se ven los plegamientos que levantaron el relieve y que hicieron posible que los sedimentos se transformaran en las rocas duras que asoman en las crestas de la serranía.

Las "peñas de Sesnández guardan un tesoro, conservan las huellas de la actividad de los seres vivos que habitaron estos antiguos mares. En algunos lugares aparecen cruzianas y rastros de actividad de gusanos arenícolas que se desplazaban sobre la arena de las costas primitivas ordovícicas. Las cruzianas probablemente fueron producidas por trilobites, un grupo de artrópodos extinto que dominaba los mares del Paleozoico".

Para quienes tuvieron la suerte de hacerlo, recorrer la exposición supuso "conocer el pasado remoto de Sesnández, asomarse a su vida silvestre, a sus recuerdos y tradiciones, vivir la fiesta a través de sus gentes y recorrer su término, saltando de peña en peña, recitando sus nombres". Por desgracia, señala el experto, la exposición "no puede recoger la intrahistoria de las peñas, las vivencias que todos tenemos en alguna de ellas".

Para elaborar parte del material expuesto las visitó casi todas y "he tenido el privilegio, en un par de ocasiones, de verlas con el mejor guía posible, con Saturnino", el cual "no solo conoce sus nombres y sabe llevarte hasta ellas, para él cada peña es un pedacito de su historia personal, es una anécdota, un suceso de su infancia, un refugio en una tormenta, un pilón en un día de sed. Ver las peñas a los ojos de Saturnino es una aventura, es la historia de una vida, es la historia viva de Sesnández".

Un rincón de la muestra estuvo dedicado a esta función vital de las peñas para el pueblo, como refugio de los pastores y cabreros que pasaban las noches junto al fuego en abrigos rupestres y cuidaban de los majadales al pie del refugio. "¡Cuántas historias podrían contar estas paredes!". Al mirar las peñas, como señaló el biólogo, "nos engañamos al pensar que estamos viendo rocas, cuarcitas concretamente, cuando lo que estamos viendo son los líquenes que las recubren y que son los auténticos protagonistas vivos de las peñas, capaces de tapizarlas en su totalidad, pasando modestamente desapercibidos". Además, añadió que "son los únicos organismos capaces de habitar las superficies desnudas de las rocas y son necesarios para preparar el camino a las plantas, al ir degradándolas lentamente. Si alguien se acerca a alguna peña debería de acordarse de mirarla en detalle y admirar la cantidad de líquenes que se incrustan en ella, con sus formas caprichosas y sus texturas y colores sorprendentes".